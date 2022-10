Polistena, projeto “Semana Sustentável” é bem sucedido

O projeto “Sustainable Week” financiado pela Comissão Europeia através da Agência Nacional da Juventude, e recentemente implementado na Polistina, permitiu que jovens estudantes da Turquia, Roménia, Portugal, Eslovénia e Itália se envolvessem mais de perto com a questão do desenvolvimento sustentável ilustrando isso. Em três níveis: econômico, social e ambiental. “Uma forma de capitalismo mais preocupada com as pessoas, com o planeta e, sobretudo, com uma economia mais socialmente orientada.” O coordenador do projeto explicou: Pasquale Sicilianoo presidente da Pró-Re-Ativa, que junto com sua equipe é composta por Giuseppe ButtiglieriE a Giancarlo CatâniaE a Giuseppe SoraceE a Gennaro PonteE a Rosa GolasE a Muni BarikaE a Giovanni Franco E a Matilda Orlando Foco no desenvolvimento do caso. “Pela primeira vez na história desta cidade, reuniram-se jovens de diferentes partes da Europa, todos unidos pelo mesmo desejo, de mudar o nosso sistema económico atual, para uma transformação económica verde e amiga dos direitos humanos que é exatamente o que o conceito de desenvolvimento sustentável representa” Siciliano passou a explicá-lo mais tarde “O principal problema do capitalismo é a criação de muitas desigualdades sociais, além da exploração do trabalho e do desrespeito ao meio ambiente, e é justamente aqui que intervém o novo conceito de desenvolvimento sustentável: a favor da criação de um capitalismo mais atenta às necessidades dos mais vulneráveis, através da promoção dos direitos humanos e do respeito pelos trabalhadores e ao mesmo tempo pelo ambiente”. O projeto contou com a presença de Scheherazard S., uma jovem de ascendência iraniana, que destacou a importância de falar sobre direitos humanos, diante do que está acontecendo em seu país, onde hoje as mulheres não são livres para se vestir e viver como quiserem . , porque eles são mantidos nos padrões altamente questionáveis ​​do patriarcado religioso. Durante o curso, os jovens participantes puderam visitar algumas das realidades do empreendedorismo local muito interessadas na promoção dos recursos naturais para a produção alimentar e abordaram os conceitos chave da Agenda 2030 das Nações Unidas e do Pacto Verde Europeu para melhor compreender as ações e mecanismos acionados por diferentes governos para apoiar o verdadeiro desenvolvimento sustentável não apenas no campo econômico, mas também no campo ambiental.