Pascal Foca em Equipes: Oncologia de uma Nova Perspectiva na reunião ‘We Are at Work’

Ciência, culinária, jornalismo e entretenimentosetores diferentes, mas muito semelhantes, se estiverem unidos pelo mesmo princípio: Sinergia da equipe Que fazem você encontrar o equilíbrio e a integração perfeitos para alcançar o objetivo desejado. Chegando à quarta edição.estamos no trabalho”, o novo formato de conferência idealizado e promovido pelo oncologista do Instituto do Câncer de Nápoles, Paolo Aserto: falar sobre oncologia não é mais apenas usar terno e gravata, mas uma mistura de conhecimento e conhecimento para desenhar novas ideias e ideias. Reunião: A experiência do Centro de Excelência de Melanoma Pascal, o primeiro do mundo a tratar esse câncer de pele horrível, se estende a outros centros em solo nacional, mas de uma maneira completamente nova.

Mais Informações





“É preciso reforçar a importância da equipe – enfatiza Ascierto – na oncologia onde médicos de diferentes disciplinas trabalham sinergicamente na mesma equipe para alcançar um objetivo comum: Atendimento ideal ao paciente. É por isso que é importante compartilhar a importância da abordagem multidisciplinar No tratamento de melanoma com novas imunoterapias alvo. É necessário fortalecer a equipe não apenas com habilidades clínicas, mas também com habilidades abrangentes. É por isso que nos afirmamos em trabalhar como um momento de partilha de boas práticas e uma importante oportunidade de modernização científica, renovando-se com novos temas, profissionalismo e novas competências.”

Nos dois dias que decorreram no Royal Continental Hotel em Nápoles, o realizador Gennaro Sangiuliano, traçando algumas fases da sua carreira, enfatizou o papel da paixão na sua obra, que o impele sempre a dar o seu melhor e a coragem de ousar enfrentar novos oportunidades. Paixão, mas também preparaçãoO que significa estudar e estudar. A mesma paixão que une a equipe de cozinha de um chef excepcional e o estudo aprofundado para experimentar novas tecnologias. A mesma paixão que não pode deixar de unir o trabalho com uma distinção de paixão como o trabalho dos atores teatrais. Um assunto acarinhado, este trabalho coletivo, do Gerente Geral da Pascal, Attilio Bianchi. “compartilhamento de conhecimento – Diz – Respeitar as opiniões aumenta o valor das escolhas e escolhas. A contribuição de todos para o bem de todos. Esta é a mágica de 1 + 1 = 3.”