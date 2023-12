O Grande Teatro de La Fenice foi evacuado

VENEZA – Momentos de apreensão na noite de sexta-feira, 29 de dezembro, às Gran Teatro La Fenice em VenezaIsso ocorre durante um dos eventos previstos para o final do ano, que é um show dirigido por Fabio Luisi.

O acidente ocorreu por volta das 20h45, durante…vírgula Do show. Alguns espectadores já se encontravam fora do edifício, enquanto os que permaneceram no interior do teatro foram evacuados. No final, mil pessoas esperaram meia hora no Campo San Fantin para que alguém entendesse o que estava acontecendo. Após cerca de trinta minutos, os espectadores puderam voltar. De acordo com as conclusões preliminares, as medidas de segurança foram activadas por um alarme de incêndio, que mais tarde se revelou falso.

O que aconteceu com Fênix?

A ordem de saída do edifício foi dada no final do intervalo entre o primeiro e o segundo actos do concerto de passagem de ano, com o Coro e Orquestra de Veneza dirigidos pelo Maestro Fabio Luisi. Uma decisão antecipada pelo protocolo de segurança porque, por razões pouco claras, a partir de algum ponto O alarme do laser disparouO que tornou necessária a medida mais drástica, o abandono do teatro. As verificações demoraram cerca de vinte minutos e, depois de garantir que não havia riscos, o público foi autorizado a regressar com desculpas em italiano e inglês.

Como funciona o sistema de segurança?

O sistema de segurança do edifício, totalmente reconstruído após o violento incêndio de 1996, funciona da seguinte forma: os fluxos de laser partem de diferentes pontos do palco que devem se cruzar em determinados pontos. Caso essa travessia não ocorra por determinado período, um alarme é acionado. Desde o incêndio que destruiu o La Fenice há quase trinta anos, desde então há uma brigada de bombeiros de plantão no teatro, bem como uma equipe regular de bombeiros marcando as apresentações.

