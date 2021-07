Nintendo Switch Online, um jogo gratuito novo e surpreendente com uma atualização hoje – Nerd4.life

Assinantes de nintendo switch onlineO serviço de assinatura online do Nintendo Switch chega hoje Novo jogo grátis Surpreendentemente, o que a Nintendo não anunciou antes e chega com a atualização 5.4.0 do aplicativo dedicado ao serviço: é Super Mario Bros. 3 SP.

é um edição especial” De Super Mario Bros. 3, que segue, assim, iniciativas semelhantes às vistas anteriormente para outros títulos do catálogo que os assinantes podem baixar gratuitamente. SP entre a “Edição Especial”, que é uma edição especial de Super Mario Bros. 3 que permite uma abordagem mais fácil do jogo, o que em si é um grande desafio na tradição dos títulos NES.



Super Mario Bros. 3 SP é uma versão “especial” do popular jogo clássico

Com Super Mario Bros. 3 SP, será possível começar diretamente do oitavo nível do jogo, ou da “Terra Negra” final. como você pode ter objetos diferentes Disponível desde o início e você pode escolher a roupa que tem uma força relativa especial para usar.

Em suma, não é realmente um jogo novo, mas uma versão especial de Super Mario Bros.3 já no catálogo, que chega de qualquer maneira como uma surpresa tangível, mesmo considerando que não houve novos jogos este mês Diversos Para download para assinantes.

Como vimos, de fato, os novos jogos gratuitos de julho de 2021 para assinantes do Nintendo Switch Online são todos para SNES e não são títulos premium como Claymates, Jelly Boy e Bombuzal.