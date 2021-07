Nhoa promete 35.000 pilares em 10 anos – Torino Hoje

uma A primeira rede de carregamento rápido para carros elétricos internacionalmente na Europa. É a sugestão que fiz Carlalberto Guglielminotti (CEO da Novo, Anterior Engy Epps nasceu em Politécnico de Torino E esse dia tem novos recursos e nova gestão com a entrada da empresa asiática TCC) Com Roberto Di Stefano (A quem Free2Move eSolutions)

Atlas se moverá pelo sul da Europa

O projeto se chama “Atlante” e incluirá também Espanha, França e Portugal, além da Itália (“onde a penetração dos veículos elétricos ainda é particularmente baixa”, diz Di Stefano), mas deve “crescer 36 vezes até 2030”. As colunas nos quatro países serão de 35 mil no total. Muitos deles estão na Itália e estão localizados ao longo de rodovias e estradas de tráfego intenso. “Nossa meta é ocupar 15% do market share”, afirma Guglielminotti. “A verdadeira necessidade no mundo da mobilidade elétrica é ter muitos pontos rápidos e recarregáveis ​​- como enfatiza Guglielminotti – e temos um plano muito ambicioso e queremos alcançá-lo muito rapidamente: é necessária uma rede capilar adequada”.

Um setor onde a competição não é muito intensa no momento. “Concurso? Isso não é o suficiente agora O CEO da Nahwa diz: Eu mesmo tenho um carro elétrico e além dos anúncios não vejo a infraestrutura necessária“

Acordo com Stellantis para facilitar o uso do refil

Também há acordo com Stilants, nessa frente (já que eles, junto com Noah, são contribuintes do Free2Move eSolutions) e que se relaciona exatamente com a rede de recarga da qual o grupo nasceu Fca e cão Ela se anunciou em seu dia dedicado à mobilidade elétrica, nas últimas semanas. “Vamos colaborar com eles para determinar a distribuição ampla, mas também a facilidade de uso para os clientes, tanto quanto possívelDi Stefano diz.

“As relações com Stellantis são excelentes e provavelmente não estaríamos aqui se não houvesse esse tipo de acordoGuglielminotti acrescenta.