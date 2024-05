Jeep Wagoneer S: elétrico com certeza, talvez a gasolina

Ele vai deixar você esperando – Altura 490 cm Jeep Wagoneer S Gerado na grande plataforma Stla (aqui Detalhes: A mesma coisa que deu vida ao novo e poderoso Dodge Charger (aqui Para saber mais) que também dará origem à segunda geração do Alfa Romeo Stelvio Giulia (chegarão às concessionárias no final de 2025 e 2026, respectivamente). Nos Estados Unidos da América, onde será fabricado, o Jeep Wagoneer S estará à venda no final deste ano, mas não chegará ao mercado. Europa Antes do início 2026.

Pronto para o calor – formas Jeep Wagoneer S É elegante, com luzes suaves na grade fechada que definem os sete segmentos típicos de todos os Jeeps e um spoiler pronunciado acima do vidro traseiro. Isto melhora a aerodinâmica: o que é muito importante dado que neste momento a versão apenas foi confirmada elétrico. O mais potente é bimotor, com 600 cv E 800 Nm combinados. A empresa também fala em aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e 600 km de direção autônoma (de acordo com o ciclo de homologação dos EUA, e não o WLTP usado na Europa). No entanto, a grande plataforma Stla foi projetada para acomodá-los também Motores térmicos. Em particular, estes últimos podem encontrar um lugar 6 cilindros Conectado 3,0 Twin turbo chamado “Cyclone” (aqui Detalhes) e um 4 cilindros Para variantes híbridas plug-in.

Que luxo! – Independentemente do motor Jeep Wagoneer S Possui interiores bem acabados: extensos estofados em couro (falso, por escolha ética da empresa) enquanto as superfícies brilhantes não são de plástico, mas são revestidas com um tratamento de cerâmica preta que as torna resistentes a arranhões e impressões digitais. Também não faltam bancos traseiros aquecidos e ventilados e sistema Hi-Fi com 19 alto-falantes e amplificador de 1160 watts. Por outro lado, para a versão mais forte são apreciados os preços pelo menos 80.000 euros.