Homely No Vox é um polêmico pároco de Pavia. A história dos fiéis: “Ficamos com medo, o povo saiu da missa pela metade”

No retorno de final de ano, meio-dia Sexta-feira, 31 de dezembro, Um pároco criticou a política do governo de vacinação e combate à infecção. A verdade aconteceu Cossort Primo, Município de Pavia, na fronteira com a província de Milão. “Este padre não tem sido visto direito desde que veio para cá, fala muito do que pensava, não é aceito”, disse um crente que compareceu à celebração. As palavras do pastor da igreja, Senhor. Torricio Colombo, Provocando a reação de muitos fiéis, que se levantaram e saíram da igreja: “O povo ficou com medo e saiu no meio da missa”.