Em Portugal existe um fundo especial para reciclagem de máscaras descartáveis ​​em mobiliário urbano

Em Portugal, as máscaras descartáveis ​​ganham nova vida graças a um projeto-piloto que visa a valorização e promoção de resíduos têxteis. Em algumas cidades do país, caixas especiais foram montadas para reciclar máscaras

Não há mais máscaras de rua, mas mais mobiliário urbano e menos poluição. Em Sintra, Portugal, uma nova iniciativa quer transformar milhares de máscaras descartadas para criar mesas, vasos, enfeites e muito mais para trazer de volta à cidade, apenas de uma forma diferente.

Esta é a intenção de Projeto de Valorização, Reciclagem de Têxteis e Mscaras Foi introduzido na Câmara Municipal de Sintra e gerido pela Sintra Smas, empresa de gestão de recursos hídricos e águas residuais em Portugal e pela plataforma To Be Green.

O piloto, que foi lançado no início do ano, também visa recuperar roupas usadas em bom estado que possam ser doadas a pessoas em dificuldade ao invés de irem para o lixo. moda rápida Estamos jogando fora 811% mais roupas do que em 1960.

O objetivo é dar uma nova vida em 360 graus aos resíduos têxteis, cuja grande maioria é representada justamente por máscaras faciais, e reduzir seu impacto ambiental a partir do descarte.

Também em outras cidades portuguesas, como GuimarãesE a To Be Green liberou caixotes para coletar e recuperar máscaras descartáveis.

O plástico que compõe as máscaras no mercado pode realmente ser transformado em sistemas especiais e centros de armazenamento em um polímero durável, resistente e versátil. É uma nova fronteira para o que se tornou o lixo mais abundante no meio ambiente, superando até as sacolas plásticas.

Máscaras faciais, em todas as formas, cores e tamanhos, são um verdadeiro desastre para o ecossistema. Antes do surto da epidemia de Covid-19, ninguém poderia imaginar o impacto no meio ambiente.

Hoje, apesar das reclamações e apelos das principais associações ambientalistas, a proteção facial ainda está dispersa em todos os cantos do planeta. Eles são encontrados em todos os lugares, mesmo em locais de nidificação de pássaros, cujos ninhos são feitos de máscaras e outros resíduos plásticos.

Intervenções como a de Sintra são um bom exemplo mais do que nunca à luz da Diretiva da UE sobre a Recolha Separada de Resíduos Têxteis, em vigor nos Estados-Membros da UE desde 2025.

fonte: ser verde

Siga-nos cabo | Instagram | Facebook | tik tok | YouTube

Leia também: