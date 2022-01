BORGO D’ALE – concurso de ideias “Tullio Regge, sua ciência, seu mundo” para crianças e estudantes

prefeito Pierre Mauro Andorno Aborda os cidadãos sobre o Concurso de Ideias “Tullio Regge”.

Queridas crianças e jovens de Burgodalese e boas famílias,

Como já anunciamos, a administração decidiu nomear um novo espaço urbano (em construção) localizado no cruzamento entre a Via Cavour e a Via Marconi, ao nosso concidadão Tullio Reggaeum excelente cientista (físico, matemático, acadêmico de renome mundial).

Como prova tangível e duradoura de homenagear e recordar uma pessoa de indiscutível valor, optou-se por esboçar o afresco do espaço urbano dedicado à sua memória, inspirado no esboço feito por crianças/adolescentes em idade escolar em Borgo D’Ale.

É realizado um concurso para este – Com prêmios – regidas pelo disposto na etiqueta anexa, que também são informadas em carta específica da administração.

Para evitar encargos burocráticos desnecessários, somos cada vez mais convidados, e assim para concretizar a “ideia” de forma atempada e simplificada, o “concurso” (muito simples) é administrado diretamente pela autarquia, para além da divulgação / cartas de convite / organização já foram entregues directamente em mão, pela nossa Polícia Municipal, aos lares de todas as crianças Burgodaleses (dos 6 aos 19 anos) que poderão aderir à iniciativa.

Prazo para envio de desenhos (desenhos à mão, tamanho máx. A/3), sobre o tema “Tullio Reggae, sua bandeira, seu mundo”, criado em 28 de fevereiro de 2022.

Em conexão com a competição, vários cartazes foram pendurados por toda a cidade, inclusive na entrada das escolas de ensino fundamental e médio.

Acreditávamos que tudo deveria ser feito de uma forma muito simples, de acordo com a “grande simplicidade” que sempre a distinguiu. Tullio Reggaeembora fosse um estudioso de estatura extraordinária.

O prefeito junto à administração municipal está à disposição para qualquer esclarecimento,

