Bondes, símbolo de Milão, entram no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia

Símbolo atemporal Mobilidade urbana para Milão E a história da cidade Bondesapós quase um século de serviço, passa a fazer parte do acervo Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.

O ícone mais famoso da cidade, conhecido em todo o mundo, é… “Milão 1928” Atravessei as ruas da cidade desde a oficina pública Caixa eletrônico na Via Teodosio e entrou em sua nova sede na Via San Vittore, passando assim a fazer parte do acervo do museu.

A partir do próximo dia 25 de janeiro, será possível visitar os elétricos históricos do pavilhão ferroviário do museu, juntamente com outros símbolos do transporte urbano e interurbano como o Omnibus puxado por cavalos e a Gamba de Ligne.

Um importante projeto que aprimora a cooperação entre… ATM e Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.

125 veículos ainda estão em serviço

A cidade possui 125 veículos ainda em serviço nas linhas 1, 5, 10, 19 e 33, após manutenção por técnicos e carpinteiros da empresa. Caixa eletrônico. Porém, no mundo, esses carros são comercializados em São Francisco, Califórnia Está exposto em um museu Melbourne na Austrália.

O bonde Kareli tornou-se recentemente uma obra de arte composta por mais de duas mil peças de Lego, expostas na sede da empresa em Billund, em Dinamarca.