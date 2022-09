Aise.it – ​​Agência Internacional de Imprensa Estrangeira

udine \ ais \ – Há, também Friuliano Entre os idiomas que ele escolheu Comissão Europeia Para comemorar este ano Dia Europeu das Línguas. Uma data que se repete desde 2001, a 26 de setembro, na qual queremos reforçar a importância da diversidade linguística e promover a aprendizagem das línguas. Em 2022, Ano Europeu da Juventude, a Comissão optou por apostar na web, através de um vídeo especial divulgado hoje, reunindo os seus jovens para que, em questão de minutos, possam explicar a importância da linguagem para eles como uma mãe e como isso afetou sua vida. O resultado foi uma “viagem” da Suécia a Portugal e da Estónia a Espanha, passando por Friuli, representada nesta ocasião Frederico BenedetYouTuber do canal da ARLeF, YoupalTubo.

No vídeo, o jovem de 22 anos de Fana explica como para ele o Friuliano é um elo entre as gerações anteriores e as que se seguirão. “Na minha família – diz ele em marilenghe, com tradução para o inglês – sempre se falou a língua local. Farei o mesmo com os meus filhos, para que saibam de onde vêm e tenham raízes fortes.”

Um comentário entusiasmado do Presidente da ARLeF – Agência Regional para a Língua Friulana, Eros Sicilino: “Só posso expressar a grande felicidade da ARLeF por esta notícia. A escolha da Comissão é um importante reconhecimento que atesta o valor e a consideração da língua friulana no contexto das minorias europeias. Além disso, o valor do vídeo Deve-se destacar o trabalho em que a Equipe Juvenil do YouPalTubo está envolvida, pois um compromisso que eles espontaneamente sugeriram para aumentar o senso de identidade friulana, algo também muito presente nas novas gerações. As palavras de Federico mostram o quanto Friuliano está vivo, que é usado diariamente, e quanto potencial nossa “marilengue” tem.

Os objetivos gerais do dia são informar o público sobre a importância de aprender mais línguas, a fim de aumentar o multilinguismo e a compreensão intercultural; Promover, proteger e melhorar a diversidade linguística e, por fim, incentivar as pessoas a aprenderem línguas ao longo da vida, em qualquer idade e por qualquer motivo. As competências linguísticas não são apenas uma necessidade comum num mundo globalizado e numa economia em mudança, mas também um direito de todos. Esta é uma das principais mensagens do Dia Europeu das Línguas. Estima-se que na União Europeia eles conversem entre si Mais de 80 idiomas diferentes; Destas, existem 24 línguas oficiais e mais de 60 línguas minoritárias, faladas por 50 milhões de pessoas pertencentes a uma minoria nacional ou comunidade linguística minoritária. Diversidade linguística e cultural que deve ser protegida e promovida, como componente essencial da sociedade multiétnica contemporânea. (levante)