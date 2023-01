lá W52-FC Porto é uma equipa continental portuguesa em 2022 Ele estava envolvido no caso de doping de proporções maciças. Praticamente toda a estrutura de formação lusitana, corredores e dirigentes, foi parada pela justiça desportiva, que já se tinha manifestado em casos de exclusões com a aplicação de grandes penalidades. A equipa recomeçou, renovou e deu vida a um projeto juvenil. Mesmo que a lista de 2023 também inclua alguns corredores experientes. Nesse ínterim, também foi lançado o mecanismo de justiça regular, que concluiu as investigações vinculadas ao que havia sido nomeado Limba processo de testeque começou em abril passado.

De fato, o Procurador-Geral acusou formalmente os corredores pelos crimes de tráfico de substâncias proibidas e operações ilegais. João Rodriguez, Rui Vinhas, Ricardo Meester, Samuel Caldera, Daniel Meester, José Neves, Johnny Brandão, Ricardo Vilela, José Gonçalves E Jorge Magalhães, Tudo sob o W52-Fc Porto até ao verão passado. Entre os acusados ​​estava o então gerente geral do time, Adriano Quintanilladiretor esportivo Nuno Ribeiro See More e seu vice, José Rodriguez.

Ao todo, são 26 pessoas que terão que comparecer perante um juiz. Entre eles está também o ex-concorrente Hugo Sanchoque desistiu após uma proibição esportiva de 4 anos devido a uma anomalia em seu passaporte biológico, h Daniel Freitasque competiu com camisas nos últimos dois anos Rádio Popular Paredes Boavistaoutra formação continental portuguesa, e já tem uma penalização desportiva de 3 anos a pairar sobre a sua cabeça.