O Governo Federal estabeleceu novamente novos prazos para a contestação do auxílio emergencial para beneficiários que tiveram o benefício cancelado.

Nesta semana, o Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) começou a receber os pedidos de revisão do benefício. É necessário que o beneficiário fique atento às datas.

Quem pode contestar o pedido?

Neste primeiro grupo estão aqueles que recebiam valores referentes à extensão, que são quatro parcelas de R$300 tenham passado pela revisão da situação cadastral.

Dentre os motivos dos cancelamentos está o registro em um emprego, aqueles que passaram a receber benefícios assistenciais ou previdenciários, ou até mesmo faleceram.

Para verificar o motivo do bloqueio do benefício, a pessoa precisa fazer a consulta através do site do Dataprev. Ao informar os dados pessoais, uma mensagem sobre o motivo da decisão do governo será emitida.

Como solicitar a contestação?

A contestação pode ser realizada por meio do site da Dataprev. Para pedir a revisão do benefício, a pessoa não precisa comparecer às agências da Caixa, lotéricas ou postos de atendimento do CadÚnico, sendo necessário apenas acessar o site da Dataprev, onde pode ser realizado todo o processo de solicitação.

Dessa forma, o governo irá verificar se houve alteração na situação daqueles que solicitaram o benefício.

Ainda, o governo informou que a segunda situação a ser analisada é a dos beneficiários que tiveram o auxílio de R$ 600 cancelado devido a indícios de irregularidades que tenham sido identificados pelos órgãos de controle. Para este grupo o prazo da contestação já encerrou neste domingo.

Aqueles que não foram considerados elegíveis para recebem a extensão do auxílio emergencial podem contestar a decisão entre 17 e 26 de dezembro.

Bolsa família

Os cidadãos inscritos no Bolsa Família, também terão um novo prazo para contestarem a decisão, no entanto, esse pedido foi disponibilizado neste domingo e se encerra no dia 29, conforme o calendário do governo.