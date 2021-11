Possível atividade geomagnética em 20 de novembro

Um novo derramamento do vento solar está a caminho e muitos estão se perguntando o que acontecerá na Terra em 20 de novembro. Aqui está o que esperar.

Não adianta negar. De e-mails que passam por redes sociais a aplicativos de mensagens instantâneas, quase sempre estamos todos conectados. Existem vários dispositivos à nossa disposição através dos quais podemos Telecomunicações Com amigos e parentes localizados em todos os cantos do planeta. Todas as ferramentas que permitem simplificar muitas de suas atividades diárias graças ao uso de Internet.

Mas o que você acha se dissermos que umatividade geomagnética Pode colocar as redes de comunicação em risco? Nesse contexto, na verdade, você deve saber que um novo fluxo de vento solar de alta velocidade está a caminho, e muitos estão se perguntando o que poderia ser. Aconteceu na Terra em 20 de novembro. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que esperar.

Fluxo do vento solar de alta velocidade: pode levar à atividade geomagnética

Algumas semanas atrás, nós falamos sobre o potencial para ser incrível tempestade solar pode causar um Blackout global da web Por causa da fraqueza dos repetidores usados ​​nos cabos submarinos. Ressalte-se que se trata apenas de uma hipótese, com a probabilidade de uma tempestade solar desse tipo nas próximas décadas variando de 1,6 a 12%.

É justamente nesse contexto, porém, que a notícia da chegada de um Novo fluxo de vento solar de alta velocidade. De acordo com meteorologistas da NOAA, ou Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, de fato, uma nuvem de partículas carregadas chegará em breve ao nosso planeta.

Em particular, o material deve atingir entre 21 e 22 de novembro Após a emissão de uma nuvem de partículas carregadas para o espaço a partir de um orifício coronal na heliosfera. Se tudo isso não for suficiente, existe a possibilidade de que 20 de novembro Testemunhamos uma nova atividade geomagnética e aurora boreal no Pólo Norte. Isso pode acontecer após a chegada do CIR, ou região de interação co-spin, que viaja em direção ao nosso planeta antes que o vento solar flua.

Leia também >>> De que adianta ter muito dinheiro, o fim do mundo está chegando: o encontro

Como explicam os especialistas, essas são zonas de transição caracterizadas por movimentos rápidos e lentos. Quando o vento solar de alta velocidade excede os ventos mais lentos, formam-se regiões com campos magnéticos altamente flutuantes. Este último, além da ejeção de massa coronal, pode Interaja com a magnetosfera terrestre, iniciando assim tempestades geomagnéticas que podem ser fracas ou moderadas.