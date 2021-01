Durante o final de semana os órgão de fiscalização, em operação conjunta com a Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Meio Ambiente, Exército Brasileiro e Vigilância Sanitária, realizaram a fiscalização do comprimentos dos Decretos Municipais n⁰ 025/028 2020-GP/PMB.

Nesta Ação a Vigilância Sanitária autuou 24 autuações de multas de cidadãos , 01 embarcação autuada com multa de TCO, 01 estabelecimento bar autuado e lacrado. E na fiscalização a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal apreendeu 5 motocicletas descumprindo o Decreto Municipal e sem habilitação e sem o documento da moto sem o uso do capacete e com sintomas de embriaguez todos as motocicletas estão na Central da GCM, essas medidas Restritivas e preventiva a Covid-19.

Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes pelo total apoio. Queremos a colaboração máxima do cidadãos barcelense. Use máscara evite aglomeração, fique em casa , só assim conseguiremos alcançar nossos objetivo.