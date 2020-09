Os municípios amazonenses perderam R$ 24 milhões em repasses na primeira parcela de setembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em comparação com o mesmo período de 2019.

Em valores totais, a queda foi de R$ 60,7 milhões (em valores brutos) no ano passado, para os atuais R$ 36,7 milhões, que descontados os recursos a serem obrigatoriamente destinados ao Fundeb, Saúde e Pasep, chegam a R$ 23,5 milhões.

Os dados foram repassados pelo Tesouro Nacional e divulgados pela Associação Amazonense de Municípios (AAM) nesta quarta-feira (9) às prefeituras do Estado.

O FPM é repassado mensalmente pela União, em três parcelas nos dias 10, 20 e 30 (decênios) aos municípios, e utiliza como critérios para seu cálculo os índices populacionais e a arrecadação do Governo Federal no mês anterior.

Maior município do Amazonas, a capital Manaus que na primeira parcela de setembro de 2019 recebeu R$ 20,2 milhões (em valores brutos), receberá no próximo dia 10, R$ 12,3 milhões.

Alerta

Considerando apenas o repasse do FPM para todos os municípios brasileiros no primeiro decênio de 2020, as perdas chegam a 40,96% em comparação com os valores de setembro de 2019.

Principal fonte de renda da maioria das 5.570 prefeituras de todo o País, a queda acentuada no Fundo de Participação dos Municípios nos últimos 12 meses acumulada chega a 11,59% considerando a inflação.

De acordo com a Associação Amazonense de Municípios (AAM), os gestores locais precisam redobrar a atenção e os cuidados com a execução do planejamento orçamentário e o fechamento das contas neste final de mandato diante dos custos emergenciais que as prefeituras ainda tem com a pandemia da Covid-19.