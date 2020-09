Nesta segunda feira (28), por volta das 10h30, no Conjunto Orquídeas, Bairro Dom Bosco, em Santa Isabel do Rio Negro, distante cerca de 700km de Manaus, uma equipe de agentes da 76DIP, compostas por Policiais Civis, Militares e Guardas Municipais, prenderam em flagrante o Nacional GILBER LIMA DA SILVA, de 39 anos, conhecido como "Chapeiro", pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente os policiais foram averiguar as inúmeras denúncias anônimas de que Gilbert estaria praticando o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e também o delito de receptação, momento em que ao chegarem ao endereço denunciado, o proprietário demonstrou nervosismo e correu em direção ao interior da residência, momento em que foi solicitado à esposa de Gilber que abrisse a porta e o mesmo foi flagrado mexendo no guarda roupas em um dos quartos da casa, tendo ele confessado que havia escondido duas porções de maconha do tipo "Skunk".

No local ainda foram apreendidos R$ 224,00, três aparelhos celulares e vários relógios, indicando a possível prática de receptação de aparelhos furtados como moeda de troca para venda de droga.

Em um dos aparelhos celulares, o qual não possuía senha, foi possível verificar que havia mensagens sobre compra e venda de droga. GILBER foi encaminhado ao 76 DIP, onde foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.11.343/2006. Em sua defesa ele alegou ser dependente químico e não traficante. Ele foi recolhido à carceragem da delegacia, que funciona também como unidade prisional.

Foi protocolado o flagrante junto ao Fórum de justiça local, solicitando a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que o tráfico acaba por ser um vetor pra ocorrência de outros crimes, como furtos, roubos e receptação, quanto pelo fato de GILBER já ter respondido a processo por tráfico na capital, onde afirmou ter ficado preso por 1 ano e 8 meses.

Com informações da Polícia civil de Santa Isabel do Rio Negro.