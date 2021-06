Dieta de verão e mais além

“Dieta do verão e do futuro” é o título do episódio final do Relatório Biomédico, coluna científica coordenada pelo imunologista Mauro Minnelli a cargo da Fundação Sul para a Medicina Personalizada. Convidados do episódio: Giorgio Calabrese, conhecido rosto da televisão e professor de alimentação e nutrição humana. Nicolas Capito, Consultor de Agricultura para a região da Campânia, Nicolas Caputo, os biólogos nutricionais da Rede Polismail Ilaria Vergallo e Dominga Maio, e o próprio Mauro Minnelli.





Para Giorgio Calabrese: “Não há dúvida de que você pode perder peso e manter a forma com uma dieta mediterrânea, e não deve ser confundido com um menu de comida do tipo mediterrâneo. O equilíbrio é tudo na dieta, então preste atenção às porções porque elas podem ajudar você. Eles afetam o índice glicêmico e a insulina. A dieta é projetada para pessoas inteligentes e conscientes, se quisermos que funcione. ”

E temos que nos livrar dos carboidratos se quisermos perder peso? “De forma alguma, alguns alimentos devem ser reduzidos, incorporados, mas não eliminados, são necessárias regras, não privação – comenta Dominga Maio – equilibre primeiro e substitua alguns alimentos depois, porque muito depende da saúde intestinal de quem os ingere. A dieta é sempre algo pessoal. “

E quanto a frutas e vegetais? Podemos comê-los à vontade? “No verão eles são indicados para reequilibrar a necessidade de água e sais minerais – explica Ilaria Vergallo – o que precisa ser verificado, porém, é a presença ou ausência de certas doenças ou mesmo alergias, devendo sempre ser verificado o índice glicêmico. Pode ser O consumo de frutas e verduras no verão, junto com a atividade física ao ar livre, é o ponto de partida para um verdadeiro estado de bem-estar, que pode ser sugerido a todos ”.

Para Mauro Minnelli: “Mais uma vez, o sinal para a microbiota intestinal é central, sua função também interfere nos casos de sobrepeso e obesidade, e pode ser modulada por eles e, por sua vez, ser modulada, e sua modulação parece de fato crucial. Realmente notável . – Como explica o imunologista – não oferece os critérios de proteção que são uma estratégia para uma vida boa e que está amplamente condicionado à ingestão de incontáveis ​​carboidratos em vez de gorduras ou proteínas. ”

O episódio termina com a intervenção do Conselheiro Regional para a Agricultura da Campânia, que recorda como a sua região era o berço da chamada dieta mediterrânica. “Superamos essa imagem infeliz de um fireland relançando cadeias de abastecimento inteiras hoje na vanguarda – anuncia Caputo – e temos feito isso por meio de protocolos personalizados em diferentes níveis organizacionais, mas também através de procedimentos e processos que visam promover uma melhor rastreabilidade do produto, que nós desejam certificações mais altas do que as exigidas por IGs individuais típicos. Os setores que, principalmente no sul, formam a base da indústria do turismo, como o setor de saúde e agroalimentar, voam. “