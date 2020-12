No terceiro e último dia da viagem ao estado do Amazonas, embaixadores estrangeiros, ministros de Estado e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitaram os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Maturacá.

A missão, liderada por Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, começou no último dia 4 e teve como objetivo mostrar aos representantes de outros países a realidade amazônica e as ações implementadas pelo Governo Federal para preservar a região.

Nesta sexta-feira (6), o grupo começou o dia visitando o 5º Pelotão de Fronteira do Exército, no município de Maturacá. Logo depois, partiu para São Gabriel da Cachoeira, localizado na fronteira com a Colômbia e Venezuela, no extremo noroeste do Brasil. O município também é conhecido como Cabeça do Cachorro, por ter forma semelhante à da cabeça do animal. Lá, vivem 46 mil habitantes. Nove a cada dez deles são indígenas ou descendentes de indígenas.

Em São Gabriel da Cachoeira, a última parte da missão, o grupo participou de formatura na 2ª Brigada de Infantaria de Selva; e também conheceu a Casa de Apoio à Saúde Indígena, do Ministério da Saúde.

Integram o grupo embaixadores dos seguintes países: África do Sul, Espanha, Peru, Colômbia, Canadá, Suécia, Alemanha, União Europeia, Reino Unido, França e Portugal, além da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Conselho Nacional da Amazônia Legal

O Conselho Nacional da Amazônia Legal é integrado por 14 ministérios, além da vice-presidência da República. Ele foi criado em 1995 e reativado no início deste ano pelo Presidente Jair Bolsonaro para coordenar os projetos desenvolvidos em cada pasta voltados à proteção e defesa da região.

Fonte: Gov.br