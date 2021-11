A atualização 1.02 está disponível para todas as plataformas – Nerd4.life

Rockstar Games lançou uma versãoAtualização 1.02 a partir de GTA: The Trilogy – Ultimate Edition Para todas as plataformas, o primeiro de uma série de patches que devem resolver os muitos problemas que afetam atualmente as versões remasterizadas de GTA 3, Vice City e San Andreas. De acordo com as notas de atualização, está corrigido Mais de 50 bugs e vários bugs.

Ontem, a Rockstar Games se desculpou com uma declaração pelos problemas do grupo e admitiu que isso não estava de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. Por este motivo, vários patches serão lançados nas próximas semanas com o objetivo de melhorar os três adaptadores. Além disso, as versões originais logo estarão disponíveis na Rockstar Store, que será gratuita para quem comprou a versão definitiva para PC.

o notas oficiais A versão completa do GTA: The Trilogy – The Definitive Edition Update 1.02 está disponível na página de suporte oficial da Rockstar Games para este endereço (Atualmente estão em inglês, mas uma tradução italiana chegará em breve.) Entre as mudanças gerais feitas pela atualização, encontramos soluções para problemas com colisões, texturas incorretas ou posicionamento incorreto, localização, modelos poligonais de caracteres durante o corte e muito mais. Também corrigidos bugs relacionados a missões e obtenção de troféus e conquistas.

Muitos jogadores ficarão felizes em ouvir isso a chuva Agora é muito menos intrusivo e irritante no GTA San Andreas, como você pode ver neste vídeo:

Como mencionado acima, esta é apenas a primeira de uma série de atualizações com as quais a Rockstar Games pretende resolver as muitas falhas técnicas atualmente afetando GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, sobre as quais falamos extensivamente em nossa análise.