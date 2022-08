Segunda-feira, 8 de agosto Trovoadas de valsa na primeira semana, primeiro golpe no verão; Atualizações » ILMETEO.it

Tempo: Trovoadas de valsa na primeira semana de segunda-feira, 8 de agosto, primeiro golpe do verão; Atualizações

Tempo para uma nova semana Tempo: Trovoadas de valsa já na semana de segunda-feira 8 de agosto, o primeiro golpe no verão; Atualizações

Embora não tenhamos enfrentado um verdadeiro ponto de virada na temporada, Verão No entanto, ele vem sob um Em primeiro lugar pés Por causa do colapso repentino da alta pressão africana que permaneceu sobre a região do Mediterrâneo e a Itália por semanas e semanas.

De fato, nestas últimas 48 horas, vimos a chegada de uma frente de tempestade que atingiu as áreas do norte e isso tradicionalmente deixará o clima incerto por pelo menos 24-48 horas.

lá Nova semana Então ele abre em nome de um tempo um tanto instável com alguns Trovoada Durante as horas mais quentes e especialmente perto das montanhas. No entanto, alguns distúrbios são inevitáveis ​​mesmo em planícies vizinhas.

Tudo tem um contexto Aquecer decisivamente Fogo baixo do que dias.

Algumas trovoadas à tarde também são esperadas em partes do centro com alívio e alguns graus abaixo de zero.

Ao contrário, A. Bom tempo quente no sul Perto das montanhas há apenas notas de discórdia à medida que engrossa em alguma tarde.

O resto da semana continuará em condições mais calmas, embora haja algumas tempestades perto das montanhas de norte a sul à tarde.

Haverá também um clima positivo, apesar de ainda ser do auge do verão, mas deve ser dado a tempo, e certamente não a nós. Calor excessivo Nos últimos dias, nosso clima se manteve dentro dos padrões.

Resumidamente, Parar a 40°C no verão Ou seja, um verão mais mediterrâneo. Como costumavam…