Intesa Sanpaolo, à Endesa (Grupo Enel) Linha de crédito ESG para emissão de garantias no valor de 350 milhões de euros

(Teleborsa) – Intesa San Paulo concedido a Endesa, a maior empresa de eletricidade da Espanha e a segunda maior de Portugal, a Uma linha de crédito ESG de € 350 milhões dedicada à emissão de garantias.

O processo prevê – como diz o Intesa Sanpaolo em nota – a concessão de linha de crédito ao banco, por meio de Divisão IMI Corporate & Investment Banking, liderada por Mauro Messilo, no âmbito da emissão de garantias “abrangentes”, que beneficiarão todas as afiliadas da Endesa, e que inclui o mecanismo de incentivo ESG (Ambiental, Social e Governação).

A Endesa está empenhada em aumentar a proporção de fontes renováveis ​​de energia da sua capacidade total de produção de eletricidade instalada na Península Ibérica, de 45% no início do ano para 50% até o final de dezembro de 2021. Cumprindo a meta declarada, o Intesa Sanpaolo aplicará um desconto na linha.

No final de 2020, a Endesa tinha ativos totais de € 32 bilhões e cerca de 9.600 funcionários. bem ali A empresa faz parte do grupo Enel, Multinacional italiana de energia, líder no setor de energias renováveis ​​e uma das maiores operadoras integradas de gás no mercado de varejo, presente em 5 continentes e em mais de 30 países, com um total de mais de 74 milhões de usuários finais.

“Estamos muito satisfeitos em apoiar a Endesa e o Grupo Enel em seu importante caminho para acelerar a transição energética – ele diz Nicola Doninelli, Chefe do Departamento Internacional de Corporate and Investment Banking da IMI da Intesa Sanpaolo -. A linha de crédito, concedida pela nossa sucursal em Madrid, visa motivar de forma tangível uma grande empresa europeia, já líder em sustentabilidade, a atingir objectivos mais ambiciosos em matéria de ambiente, sociedade e governação. ”