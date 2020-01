Vem aí a 9ª Edição do Torneio da Amizade – Troféu Clóvis Gadelha

Vem aí mais uma edição do “Torneio da Amizade” que ocorrerá nos 22/01 a 24/01 na cidade de Barcelos, no estádio municipal Valdir Pereira e Silva “PEREIRÃO”. O Torneio da Amizade foi idealizado e realizado pela primeira vez no ano de 2012 pelo Tio Ronnie e o Time Amigos de Barcelos Futebol Clube junto com os demais times de tradição de Barcelos; seu objetivo é oferecer um atrativo a mais durante o FESPOB e promover uma integração e confraternização entre aquelas pessoas que apreciam o futebol.

As equipes participantes visam, em primeiro lugar, fortalecer vínculos de amizade entre os jogadores, torcedores e demais colaboradores, e difundir a prática do esportes em Barcelos. Este evento acontece uma vez por ano, sempre no período do Festival do peixe Ornamental de Barcelos – FESPOB , desde o ano de 2012 que teve como Campeão o BAC que venceu o Rio Negro nos Pênaltis a premiação é um detalhe, além do Troféu alusivo do evento a cada realização, nominando o citado troféu, que este ano (2020)- levará o nome TROFÉU CLÓVIS GADELHA , que foi um dos mais queridos moradores e membro da sociedade barcelense, vai haver uma premiação no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) a ser divido entre o primeiro e segundo lugar além de outros prêmios aos jogadores que se destacarem.

O 9º Torneio da Amizade tem a seguinte fórmula de disputa:

São quatro equipes participantes; CDA como campeão do ano passado, o Time Amigos de Barcelos Futebol Clube como convidado, as outras duas vagas que foram disputadas através disputada seletiva promovida durante as ultimas semanas. O evento reuni várias equipes, totalizando aproximadamente 80 atletas, mais dirigentes e torcedores que lotaram as cercanias do Estádio Valdir Pereira e Silva (Pereirão).

Times participantes deste ano de 2020:

SÃO FRANCISCO ( Definido na Seletiva)

JEBAM (Definido na Seletiva)

CDA – Clube Desportivo do Aparecida (Campeão do Último Torneio)

Amigos de Barcelos (Time convidado)



JOGOS:

HOJE (22-01) as 16h com o jogo JEBAM X SAO FRANCISCO

Quinta-feira 16h Amigos Barcelense X CDA

A grande final será na sexta-feira (24-01) às 16h e os times já estão preparados para a competição, onde atletas da nova geração treinam junto com os jogadores que fizeram história no futebol Barcelense.

Premiação:

Campeão : Troféu + R$ 1.000,00

Vice-campeão : Troféu + R$ 500,00

Artilheiro : Troféu

Melhor jogador da Final : 01 Relógio de pulso



No final da festa : cerveja, Churrasco e Show de Pagode com a Grupo Cachasamba e companhia!