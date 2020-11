O Prefeito de Barcelos, Edson Mendes, do MDB, reeleito para os próximos quatro anos para comandar o município, deverá fazer uma reforma administrativa na gestão municipal.

De acordo com informações de bastidores, a reforma está em fase de elaboração, que busca identificar técnicos políticos para ocupar as funções na administração municipal. Alguns quadros atuais serão mantidos nos cargos e outros remanejados, além de que o prefeito contemplará aliados que o ajudaram a leva-lo a vitória no último ia 15 de novembro de 2020.

No entanto não temos informações de quais nomes, cargos ou quais pastas terão renovação na gestão "Vivendo um Novo Tempo".

Sabe-se que o prefeito quer uma equipe atuante, compromissada e humanizada para ajudar nas diversas atividades em prol do povo barcelense. Diversos são os trabalhos que a Prefeitura vai continuar e outros projetos darão início, como: área de asfaltos, em que a prefeitura vai buscar a continuidade com pavimentação de vias públicas que ainda não foram contempladas, mais investimentos em saneamento básico na cidade e interior, terraplanagem e asfaltamento da Barcelos/Caurés, mutirão de consultas e cirurgias especializadas, projetos em apoio ao agricultor, Escola Integral do Marará, projeto para os Pescadores Artesanais, terraplanagem dos vicinais, novo Piabódromo, atividades esportivas para crianças, jovens e adultos, turismo e outros projetos anunciados pelo prefeito em sua campanha eleitoral.

O importante é colher bons frutos para o município de Barcelos, e que essa articulação Institucional é necessária para uma boa administração e para o bem estar da população barcelense.