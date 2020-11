Pesquisa Ibope divulgada pela Rede Amazônica no sábado (21) mostra os percentuais de avaliação das administrações do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Além da classificação em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo dos três governantes, o levantamento questionou ainda diretamente se os entrevistados aprovavam ou não a administração de Arthur.

Arthur Virgílio Neto

>Avaliação:

Ótima/boa: 27%;

Regular: 36%;

Ruim/Péssima: 36%

Não sabem avaliar: 2%. Aprovação:

Aprova: 39%;

Desaprova: 54%;

Não sabem avaliar: 7%

Wilson Lima

Avaliação:

Ótima/Boa: 8%

Regular: 18%;

Ruim/Péssima: 70%

Não sabem avaliar: 3%

Jair Bolsonaro

Avaliação:

Ótima/Boa: 42%;

Regular: 25%;

Ruim/Péssima: 32%

Não sabem avaliar: 1%

Sobre a pesquisa