É por isso que alguns jogos resgatados anteriormente – Multiplayer.it – ​​​​não estão mais acessíveis

Como o PlayStation Lifestyle apontou, em alguns casos, eu brinquedos anteriormente recuperado do serviço PlayStation Plus Antes dessa correção de nível triplo, ou seja, de acordo com o catálogo agora definido como “básico”, não está mais disponíveltendo passado pelo catálogo Extra e Premium.

Estes são alguns casos especiais, que incluem, por exemplo, Greedfall, e dizem respeito à gestão de licenças em jogos digitais.



GreedFall é um dos jogos que tem problema de licença da PS Plus

Com base no que alguns usuários reconstruíram no Reddit, se você eu recuperei anteriormente Um jogo no PlayStation Plus básico (que mais tarde se tornou Básico) e esse jogo foi substituído (por meio de um novo download ou não) também no catálogo PlayStation Plus Extra ou Premium, a última versão meio que substituindo a outra.

no princípio, Nova Licença Associado ao jogo no Plus Extra e Premium anula o jogo anterior, que no entanto introduz novos termos de utilização. O problema surge quando esse jogo é de fato retirado do catálogo Extra e Premium: nesse caso, o título não está mais disponível apesar de já ter sido resgatado através do PlayStation Plus padrão, termo que deveria permitir o uso do jogo desde que o usuário permanece inscrito no serviço.

O exemplo mencionado no Reddit é precisamente Greedfall, que foi sugerido primeiro no padrão Plus e depois em Premium e Extra, e depois removido do catálogo na rotação Standard para isso. Alguns usuários notaram que o jogo não é mais jogável, apesar de tê-lo no Classic Plus.

Há relatos de outros jogos também e, em casos semelhantes, um lembrete de suporte ao cliente parece ter resolvido o problema.