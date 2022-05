Cinisello, em Villa Ghirlanda, apresentação do projeto “Scienza Viva”

A ReGiS – Rede de Jardins Históricos, cuja sede operacional está localizada em Villa Ghirlanda Selva, está entre os parceiros do projeto selecionados e financiados pelo Ministério da Universidade e Pesquisa.Ciência ao vivo. Jardins Botânicos e Jardins das Delícias. Conhecimentos antigos e novas práticas para a divulgação da cultura científica. O projeto será apresentado domingo 22 de maioPor ocasião do Villa Ghirlanda Garden Day às 14h30 na Sala dos Espelhos.

Haverá iniciativas destinadas a trazer os Jardins ReGiS de volta a um papel Lugares em destaque para o bem-estar psicofísico e publicação científicaGraças à cooperação com a Ats e ao apoio de profissionais e pessoal especializado. As atividades educativas serão experiências inclusivas dirigidas a todos, com especial atenção às novas gerações, escolas e famílias.

Ele também irá criar um arquivo arquivo inteligente Começando com investigação preliminar, pesquisa e atividade de estudo. A plataforma irá recolher arquivos e documentos encontrados para tornar a sua utilização aberta a diferentes níveis de estudo: da comunidade científica às escolas, dos museus às instituições e aos cidadãos. Catálogos botânicos históricos, tratados sobre arte de jardim, mapas, coleções e desenhos botânicos, herbários e biografias de heróis que ligaram seu nome à história dos jardins e do parque – documentos sensíveis e muitas vezes difíceis de encontrar – serão reorganizados e elaborados à disposição dos operadores do setor, ampliando a participação e valorizando seu importante valor histórico e cultural.

“Acolher uma realidade como a ReGiS é sempre motivo para valorizar os recursos humanos e as competências científicas que a impulsionam e que agregam grande valor à região. “Scienza Viva” será combinado com outros projetos para valorizar o patrimônio da nossa vila e seu papel coeso na comunidade da cidade, como a requalificação do jardim e o novo gramado polivalente da antiga área de cinema”, Daniela Maggi, Assessora de Cultura de Cinciello Balsamo.

No dia 22 de maio, o Villa Ghirlanda Garden Day abre às 11h com a visita teatral em traje de época “I Conte Silva Tell Each Other” (Reservas: https://bit.ly/icontisilvasiraccontano) e continua às 15h30 num novo formato de visita guiada que permite explorar o parque com auscultadores sem fios, da Musicamorfosi. Por fim, às 17h, na Sala dos Espelhos, serão apresentados os resultados da intervenção de limpeza e restauração realizada em alguns móveis escultóricos da vila pela Escola de Restauração Botticino Enaip Lombardia, com intervenções de: Francesca Amati – Instrutor da restauração da Escola Botticino da Enaip; Matteo Castagna – aluno de pós-graduação da Escola Enaibe em Botticino; Paola Strada – Oficial Histórica para o Controle Artístico de Monumentos, Belas Artes e Paisagens na região metropolitana de Milão.