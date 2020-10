Os serviços de paisagismo e urbanismo realizados pela prefeitura de Manaus continuam. Os trabalhos nos canteiros entre as avenidas Jacira Reis, São Jorge, e Ipase, na zona Oeste, já estão em fase final e outras 34 áreas receberão melhorias até o final do ano, incluindo o Distrito Industrial, que também já recebe as ações sob coordenação da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo.

“Estamos avançando com os serviços de paisagismo e, nos próximos dias, vamos finalizar essa primeira etapa nos canteiros onde houve a intervenção no fluxo de veículos. Como arquiteta e urbanista, é algo que me deixa feliz e realizada, valorizando ainda mais um trabalho que é uma das marcas da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou a presidente da Comissão, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Em fase de acabamento, o canteiro, criado após intervenção no fluxo de veículos, recebe plantio de 1.050 mudas de espécies ornamentais, divididas entre alamanda, dianela e ararinha.

As plantas compõem três faixas e, ao centro, haverá uma palmeira decorativa. Nos canteiros, foram implantados, também, 350 metros quadrados de grama, além da recuperação de meio-fio e calçada e de outros detalhes paisagísticos.

“Vamos começar a ver um novo verde, uma ornamentação completamente diferente na cidade e mais bonita. E os canteiros vão ganhar mais vida, a cidade vai ganhar mais cores e esse é o nosso objetivo, colorir a cidade e trazer mais conforto. A primeira-dama, que é arquiteta, é a madrinha desse trabalho e acompanha o desenvolvimento do projeto dessas 35 primeiras áreas, que vai ser um dos marcos da gestão do prefeito Arthur”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira Júnior.

Distrito

Em outra área da cidade, na avenida Ministro João Gonçalves Dias, no Distrito Industrial, zona Sul, as obras também estão em ritmo acelerado. A calçada em frente à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) está recebendo a plantação de 70 mudas de oiti, espécie arbórea, com altura de dois a dois metros e meio.

A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo é composta por integrantes do Instituto Aquila e das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf); da Semmas; de Limpeza Urbana (Semulsp); de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); de Comunicação (Semcom), de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Com informações da assessoria