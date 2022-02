Yarmashuk, golo e camisola no Benfica Ajax pensa na Ucrânia. Vídeo

Cabeceado por um gol de 2 a 2 em Benfica-Ajax Trizop, o símbolo de seu país, mostrou orgulho. história ucraniana Roman Yarmashuk : Aos 72 minutos, foi o mais rápido de sempre a apanhar um ressalto do guarda-redes adversário, Psphere, a um remate de Gonçalo Ramos e a colocar na baliza. depois do empate, Mostre a camisa com o tridente, o emblema da Ucrânia. Um claro sinal de preocupação com o destino de seus compatriotas, que vivem dias de extremo estresse Sob ameaça de uma invasão militar pela Rússia .

“A situação na Ucrânia é muito complicada”

Após 2 a 2 contra o Ajax, Yarmichuk comentou seu humor na Sky Sports: “É muito difícil para mim falar sobre isso e a situação em nosso país é muito complicada – As palavras do jogador de 26 anos, que também foi avisado para tirar a camisa no momento da comemoração – Futebol é futebol, mas há muitas coisas que acontecem na Ucrânia. Eu faço meu trabalho aqui, mas penso no meu paísCom uma mensagem para seus fãs: “Sou um profissional, sei o que tenho que fazer em campo e”. Faço tudo pelos adeptos do Benfica: marcar e ajudar a equipa é o meu trabalhoO avançado ucraniano também falou sobre a passagem da função, tema adiado da segunda mão: “Não estamos satisfeitos, mas o jogo está fora do nosso campo”. Temos que conseguir um bom resultado em Amsterdã e temos a oportunidade.”