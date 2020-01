Conheça o XXVI Festival do Peixe Ornamental de Barcelos – FESPOB 2020

4.7 / 5 ( 7 votes )

No Município de Barcelos (401,7 km de distância de Manaus), a 26ª edição do Festival do Peixe Ornamental já tem data confirmada para acontecer: 23 a 26 de janeiro de 2020. Um dos maiores festivais do interior do Amazonas, o (FESPOB), promete aquecer mais uma vez a Capital do Peixe Ornamental e da Pesca Esportiva. O Piabódromo será mais uma vez palco para grandes apresentações dos Grupos de Dança Cardinal e Acará-Disco, uma festa que atrai milhares de turistas e empresários, que devem visitar Barcelos e aquecer a economia da cidade.

O Cardinal e Acará-Disco, as estrelas da Festa do Peixe Ornamental de Barcelos, já encantaram o amazonas e se tornara um evento de grande expressão cultural, levando no Festiva do Peixe Ornamental a se tornar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas. Hoje o município de Barcelos é conhecido mundialmente como a “A Cidade do Peixe Ornamental”, “A Capital Internacional da Pesca Esportiva” “Barça Beach” ou carinhosamente chamada de “Cidade Menina” apelidada por Jorginho do Peixe.

Aproximadamente 2 mil turistas estão sendo esperados na cidade de Barcelos/AM, no médio rio Negro. O festival, que já foi o segundo maior evento do calendário turístico do Amazonas, e desde 2017, voltou revigorado por contar com apoio integral da prefeitura do município na pessoa do prefeito Edson Mendes, que vê no turismo um importante gerador de emprego e renda para a população local.

Durante os quatro dias do festival, os organizadores prepararam uma vasta programação incluindo atrações Nacionais e Regionais. Neste ano de 2020, em comemoração a essa festa de grande expressão, o Prefeito Edson Mendes vai trazer Wesley Safadão, Paulo Ricardo, GoodFellas, Banda Tríade e atrações locais. Também contará com exposições, feiras de artesanato e de cultura regional. Além dos festejos, os visitantes poderão desfrutar dos inúmeros atrativos que Barcelos oferece, destacando-se a beleza das lindas Praias, Fauna e Flora do arquipélago Mariuá, pesca esportiva e a deliciosa culinária local, entre outros.

AS ESTRELAS DAS NOITES:

PEIXE CARDINAL: Nas cores azul e vermelho foi o peixe ornamental mais exportado da Amazônia brasileira, responsável por quase 60% do volume anual de exportações, com sua cores de neon, o peixe cardinal encanta pela sua exuberância, tem seu habitat natural nas águas negras dos rios da região amazônica, a pesca do cardinal é feita durante o dia, nos lagos, igarapés e afluentes do grande Rio Negro. Os instrumentos utilizados para a sua captura são: canoa, remo, rapixé e cacuri.

O TEMA 2020: “PINDORAMA AMAZÔNICO”.

A Associação Folclórica e Cultural CARDINAL traz para esse “XXVI Festival do Peixe Ornamental de Barcelos”, a temática: “PINDORAMA AMAZÔNICO”. O termo pindorama tem a sua origem na língua indígena Tupi-Guarani, que significa “Terra das Palmeiras”, era o nome pelo qual os nativos chamavam as terras brasileiras no período anterior à chegada dos portugueses ao Brasil (1500).

Para os nativos existia também o sentimento pindorama, que para eles era trazer no corpo a marca da terra em que viviam, a marca que existia dentro deles, no sangue, no jeito de ser, na forma de atuar, na maneira de olhar a natureza. E é nesse contexto que o Cardinal apresentará a “Pindorama Amazônica”, representada aqui por Barcelos, a antiga aldeia de Mariuá, retratando o caboclo ribeirinho, sua vida cotidiana, a forma como ele herdou esse vínculo visceral com a natureza e a ligação do seu sentimento com o lugar em que ele vive, para que possamos entender como se deu a nossa origem enquanto caboclo que habita Barcelos na região do rio Negro, como é a história da nossa formação enquanto povo, e de todos os povos que contribuíram para que pudéssemos ser quem hoje somos

O ACARA–DISCO: Nas cores preto e amarelo é um peixe de cores exuberantes, bastante cobiçado pelo mercado internacional. É comum encontra-lo nas águas do Rio Negro e seus afluentes, principalmente nos rios de água “branca”. É um dos peixes ornamentais de maior valor comercial. A captura do acara-disco é feita quase sempre durante a noite, os instrumentos utilizados para sua captura são: canoa, remo, lanterna e puçá.

O TEMA 2020: “NAGÔ: CAMINHOS DA FÉ ”. Este é o tema que a Associação Cultural e Folclórica Acará-Disco defenderá no Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2010.

Esse tema reflete os fenômenos que de certa forma constituem a experiência de fé da sociedade, isto é, olhar o mundo e os vários períodos da História com auxilio das diversas Ciências da religião e a Sociologia. Com a Diáspora Negra : evento ocorrido com o tráfico dos negros da África Ocidental, juntamente com os cativos vieram os diversos costumes vividos na África: sua diversidade cultural , a religiosidade, os mitos, as crenças nos orixás. Os iorubas, depois de desembarcados como escravos no Brasil passaram a ser chamados de nagôs. Assim, inicia-se o caminho da fé nagô que resultou em uma religião afro-brasileira que ressoa até os dias atuais. A igreja, com o Concílio Vaticano II e as declarações pós-conciliares, se abre numa forma de estar no mundo, valorizando o diálogo com outras religiões e culturas. E, nesse sentido de uma forma abrangente falaremos no teatro aberto (Piabódromo) desse Caminho da fé que mostra nos barracões dos engenhos à luz de velas e candeeiros os nagôs montavam seus congás com santos católicos, e os relacionavam a seus orixás e, de uma forma disfarçada cultuavam suas divindades. O Acará-Disco é devoto dos direitos individuais defensor da ética e da resistência de culturas, religiosidades de mitos e crenças, do sincretismo e da maior das religiões a “tolerância” seja ela credo de raça e formação ideológicas.

O AQUÁRIO

O local onde acontecem as apresentações dos peixes é denominado Piabódromo, onde ocorre a disputa acirrada das duas agremiações folclóricas, uma arena com capacidade para receber cerca de oito mil pessoas. Nas arquibancadas fica os torcedores chamados de “cardume” que são um show à parte.

O espaço é um dos maiores centros culturais e desportivos do Médio e Alto Rio Negro. Além das grandes noites do festival, o Piabódromo ao longo do ano inteiro é palco de grandes manifestações sócio-culturais e esportivas.

A CIDADE DE BARCELOS

A cidade de Barcelos possui 27 502 de habitantes, é conhecida por possuir um enorme potencial turístico com riquezas naturais exuberantes, foi a maior exportadora nacional de peixes ornamentais e considerada a Capital Internacional da Pesca Esportiva. Teve origem em uma aldeia dos índios, chamada Mariuá, localizada no médio Rio Negro. Em 1758, a aldeia foi elevada à categoria de vila, com o nome de Barcelos, foi a primeira capital da Capitania de São José do Rio Negro, atual estado do Amazonas.

O município possui o maior arquipélago fluvial do mundo, chamado Mariuá, com cerca de 1.400 ilhas, e se tornou conhecido internacionalmente pelo comércio de peixes ornamentais e pela pesca esportiva do tucunaré. No seu território também estão localizados o Parque Nacional do Jaú, o Parque Estadual do Araçá e a Área de Preservação Ambiental de Mariuá.

Em Barcelos está localizada a cachoeira do El Dorado, considerada a maior queda d’água livre do Brasil com quase 400m de altura. Também encontramos em Barcelos o abismo Guy Collet, considerado a caverna mais profunda do Brasil.

VENHA CONHECER BARCELOS E PRESTIGIAR ESSA GRANDIOSA FESTA!