Xbox Game Pass no Steam? A Valve terá o prazer de colaborar com a Microsoft – Nerd4.life

vapor Deck, o novo ‘console portátil’ da Valve, será o dispositivo perfeito para usar Xbox Game Pass (ou PC Game Pass) em qualquer lugar e a empresa ficará “mais do que feliz” com isso Parceria com a Microsoft Para poder trazer oficialmente o serviço de assinatura para o Steam para isso.

Em uma entrevista recente do PC Gamer A Gabe NewellO CEO da Valve esclareceu que a empresa não possui, no momento, alguma forma de serviço de assinatura no programa, mas ficaria feliz em colaborar com a Microsoft para poder oferecer oficialmente o PC Game Pass no Steam e depois no Steam deck.

Newell explicou: “Não acho que um serviço equivalente ao Game Pass seja algo que nos interesse, ou em qualquer caso ofereça um serviço de assinatura no momento, mas para seus usuários, é claramente uma opção muito popular e estaremos mais que isso. Estou feliz em trabalhar com eles Para poder trazê-lo para o Steam.”

A abertura da Microsoft para o Steam agora é evidente e até mesmo o recente anúncio do fechamento do Bethesda.net Launcher com a mudança para o Steam é mais uma confirmação disso, mas o sentimento parece ser mútuo.



Steam Deck, na foto, pode ser o dispositivo perfeito para o Game Pass

Como a Valve atualmente não planeja oferecer um serviço baseado em assinatura, uma colaboração com a Microsoft para trazer o PC Game Pass para o Steam seria uma solução ideal, de acordo com o CEO Gabe Newell.

Será ainda mais importante à luz do Steam Deck, já que o acesso instantâneo e portátil à biblioteca de jogos por meio de uma assinatura do Game Pass aumentará ainda mais o uso do serviço. “nós tínhamos Várias discussões sobre este temaNewell acrescentou: “Se os usuários realmente querem algo, devemos tentar fazê-lo para que eles possam obtê-lo, é o que pensamos”. Ball para a Microsoft, então: Phil Spencer planeja trazer o PC Game Pass no Steam?