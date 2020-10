Na manhã desta terça-feira (27), durante a coletiva de imprensa, o governador do Amazonas, Wilson Lima, prorrogou o decreto governamental de restrição por mais 30 dias como medida preventiva contra a covid-19, que tem tido casos aumentados nas últimas semanas.

”Nós não temos indicativos de segunda onda, mas há algumas situações que têm acontecido que tem nos deixado em estado de alerta e fez com que o estado começasse a avançar no seu plano de ampliação da rede hospitalar. Os eventos políticos, convenções, reuniões e caminhadas, fizeram com que os casos aumentassem no interior. Todo esse cenário tem causado uma pressão na nossa rede e fazendo com que algumas unidades atingisse a ocupação máxima”, justificou o governador.