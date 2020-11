MANAUS – O governador Wilson Lima anunciou, na tarde desta terça-feira, 17, o retorno das aulas presenciais em 12 municípios interior do Amazonas, que compõem a região metropolitana. Segundo Lima, as aulas devem ser retomadas de forma híbrida (presencial e on-line) e com planejamento pedagógico até 14 de dezembro.

“São 12 municípios, incluindo uma clientela de alunos de aproximadamente 50 mil. Vamos fazer esse retorno em blocos, como está acontecendo na capital. Vamos retornar de forma híbrida e vamos avaliar a situação de cada calha de rio, levando em consideração o número da Covid”, informou o governador.

A região metropolitana de Manaus é formada pelos municípios de Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Silves, Autazes, Itapiranga e Manaquiri.

Os municípios que não retornaram devem continuar com as atividades letivas pelo ‘Aula em Casa’ e aplicativos usados pela Seduc. Segundo Lima, as aulas devem seguir o calendário normal da secretaria.

“A gente não tem que estender os dias dentro da sala de aula, a nossa ideia é cumprir o calendário até o dia 14 de dezembro, iniciar o período de recesso e depois voltar final de janeiro, início de fevereiro”, disse.

O governador também anunciou a convocação de 96 professores na modalidade ensino tecnológico mediado, que atuarão nos municípios do interior. Outros 350 professores e 800 profissionais da área administrativa serão convocados na próxima semana.