É uma guerra entre as duas gerações: foi o que aconteceu.

No quadragésimo terceiro episódio de irmão mais velho vip O famoso triângulo formado por Alex Bailey, sua esposa Delia Doran e Soleil Sorge. As últimas fotos vistas David Silvestri que a agrediram duramente, considerando-a parte integrante e cúmplice da dinâmica estabelecida pelo casal Encantador. No ele sobeEssas palavras a decepcionaram tanto, e no quarto de Led, eu me vinguei etiqueta Silvestri.

Big Brother Phoebe, David Silvestri sai com Solly Sorge: “Vou humilhá-la, vou fazê-la chorar”

Durante as indicações, uma briga eclodiu entre os dois agora ex-namorados.

“Eu me lembro de David, porque ele está jogando o jogo do silêncio… ele fica em silêncio quando deveria se expor e depois não respeita nossa amizade. Esta noite eu vi uma confissão muito ruim jogando pura estratégia, e eu o peguei. sempre foi claro, ele e eu, em vez disso, ele não estava comigo ultimamente e ele está realmente me machucando tudo isso!” A ex-pretendente explicou sua motivação para votar.

“Você não me olhou nos olhos por dias – ele completou Soleil Em vez de ser um amigo falso, você deveria me dizer o que realmente pensa. Você esperava por dias que eu te nomearia? Aí você acha que é inteligente e não é, porque resolvi te lembrar no episódio em que vi a confissão, onde você falava das minhas costas. Você pensa que está enganando as pessoas, mas é pego! “

“Você quer que eu diga o que você pensa? – respondeu o Milan de 40 anos, particularmente chateado – Se eu fizer isso, posso te machucar. Acho que você é inconsistente e o que está fazendo é decepcionante. Tu não és meu amigo. Você é o único que queria sair do jogo e então você começa a beijar Delia, você fez um ótimo palco. Eu sabia que você me ligaria. Sempre te defendi e agora nunca mais farei isso. Você acabou comigo, isso é o suficiente! “.

Mas isso não é tudo. Na verdade, um Vídeo alguns dias atrás Sylvestri já estava declarando guerra ao Sorge com palavras muito duras: “Ele vai se arrepender amargamente!— Ele disse Davi conversando com Alex Bailey – Lembre-se dessas minhas palavras… Eu decidirei quando chegar a hora… Mas ele vai pagar ela, vou humilhá-la e fazê-la chorar, Prepare-se!! “

#Hahahahahahaha David “Você vai pagá-la amargamente, vou humilhá-la, vou fazê-la chorar” O estrategista pegajoso, aquele que não se importa em ganhar, o mais esquivo, o mais mentiroso, mas Sully já te pegou desde, FORA DAVID. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/eGyjxIgGi4 – GaME🎮OvEr (gameoverrevoema) 22 de fevereiro de 2022

Conheça as últimas notícias sobre irmão mais velho vip.