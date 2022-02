Você sabe qual é o papel dos CFDs na economia?

Para começar, você sabe o que são CFDs? Os CFDs, ou Contratos por Diferença (Contract for Difference), foram desenvolvidos na Inglaterra no início dos anos 1990. A ideia que seus desenvolvedores tinham era criar um instrumento financeiro que fosse útil a grandes fundos de investimento da Bolsa de Londres.

Esses instrumentos podem ser definidos como contratos negociados em bolsa e assinados entre duas partes: um vendedor e um comprador — ou um trader (investidor) e uma corretora. Existem alguns tipos de CFDs que podem ser negociados, como moedas (Forex), commodities, soft commodities, índices, ações, entre outros.

Como funcionam os CFDs

Os CFDs são basicamente instrumentos financeiros derivativos. Isso significa que o valor de um CFD deriva de outro instrumento financeiro, que é denominado instrumento-base. É a partir do ativo-base que se terá o valor dos outros ativos e a taxa de conversão entre os dois. A cotação de cada ativo influencia diretamente na economia do país, e até mesmo na economia mundial.

Conseguimos entender a influência de um CFD na economia se aplicarmos o conceito, por exemplo, ao mercado cafeeiro, que tem grande relevância no Brasil. A partir da cotação vigente do café, os investidores negociam uma determinada quantidade de sacas de café para que sejam entregues em uma data definida por ambas as partes da negociação. O valor que esse investidor depositará nas sacas varia diariamente, até essa data de entrega, de acordo com a cotação do CFD (ou seja, o café).

Os CFDs na prática

Entendido o conceito-base desse instrumento financeiro, é importante saber que não estamos falando do produto em si, mas sim de um tipo de espelhamento desse produto – ou ativo financeiro. Um CFD negociado em bolsa carrega todas as características do ativo real, com a diferença de que pode ser movimentado com muito mais facilidade. As negociações seguem os movimentos de valorização e desvalorização do CFD.

Se aplicarmos o conceito de CFD ao mercado forex fica ainda mais fácil entender essa variação de valores. No artigo do link anterior, a Infinox explica que Forex é um dos tipos de CFDs, assim como as ações, os índices, as commodities, entre outros. O mercado Forex — Foreign Exchange Market, ou simplesmente FX — é chamado pelos brasileiros de mercado cambial e funciona da seguinte forma: um investidor vende uma moeda e, ao mesmo tempo, compra outra. São os chamados pares de moeda. Por exemplo: se um investidor – ou trader – acredita que o euro irá valorizar em relação ao dólar, ele compra o par de moedas EUR/USD por determinado valor, esperando receber de volta uma margem acima desse valor se o euro realmente se valorizar. Em outras palavras, isso significa comprar uma quantia de euros usando dólares, para depois vendê-los novamente assim que se valorizarem.

Internet colaborou com a popularização dos CFDs

No final dos anos 1990, o avanço da internet popularizou os CFDs e colaborou para que eles passassem a ser usados em todo o mundo.

Atualmente, os CFDs possibilitam o acesso a vários instrumentos financeiros diferentes por investidores de distintos países. Antes dos CFDs, para que um investidor pudesse investir em outro país, era preciso que ele abrisse uma conta na localização específica. Hoje, no entanto, a operação é muito mais simples e rápida.

Respondendo à pergunta feita no título deste artigo, se você entende o impacto da Bolsa de Valores na economia mundial, então está fácil de compreender a importância da negociação de CFDs.

