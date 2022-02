Você recebeu essa mensagem no WhatsApp? Isto é o que significa

Desde 18 de fevereiro, milhões de usuários europeus O WhatsApp Eles receberam uma mensagem ao abrir o aplicativo. Muitos cancelaram a conexão pensando que era uma das políticas de privacidade usuais. Mas houve o compromisso de publicar a mensagem pela Meta Platforms, empresa fundada por Mark Zuckerberg, dono do WhatsApp, após solicitar esclarecimentos sobre o uso de informações de clientes para uma das plataformas de mensagens instantâneas mais utilizadas no mundo.

Mensagem no WhatsApp

Meta, no final de janeiro passado, recebeu uma carta oficial da Comissão Europeia em que era um alerta explícito sobre a privacidade dos indivíduos e onde o Comissário Europeu de Justiça, Didier Reynders, solicitava informações sobre como os dados dos usuários europeus eram compartilhados com parceiros de negócios, especialmente americanos. A mensagem que aparecia nos smartphones ao abrir o aplicativo dizia: “Em nossa divulgação, queremos dar mais detalhes sobre como usamos você dados“. Abaixo está um convite ao usuário para ler a política de privacidade. O WhatsApp também anunciou, em sua página da Central de Ajuda, que reorganizou a estrutura da Política de Privacidade. Para que os usuários possam encontrar facilmente todas as informações que desejam consultar. Os seguintes pontos foram mencionados no comunicado oficial:

Como usamos os dados: adicionamos informações mais detalhadas sobre quais dados coletamos e usamos, por que são armazenados, quando são excluídos e quais serviços terceiros nos fornecem.

Operações Globais: Detalhamos por que compartilhamos dados internacionalmente para fornecer nosso serviço global e como proteger esses dados.

Base legal para processamento de dados: Adicionamos mais informações sobre a base legal na qual processamos seus dados.

O que muda

É isso, de resto nada muda. As conversas de ponta a ponta são sempre criptografadas para impedir que terceiros leiam e ouçam os bate-papos pessoais das pessoas. Exceto que agora tudo deve ser colocado em preto e branco, pelo menos para a bandeira. Isso diz respeito principalmente aos europeus, seus dados pessoais e como eles são divulgados na América. Recordamos que no passado a Comissão Irlandesa impôs uma multa de 225 milhões de dólares precisamente por violar a lei europeia sobre agregar Recordamos também a resposta da Meta, que ameaçou retirar o WhatsApp, Facebook e Instagram da Europa. Agora veremos se a mensagem enviada será suficiente para acalmar as águas turbulentas que dividem a Europa e a América. O prazo da Europa para esclarecimentos era 28 de fevereiro. Em 2021, o Meta também foi contestado pela troca de dados entre um aplicativo e outro, do Facebook para o WhatsApp e vice-versa, o que teria sido então cortado.