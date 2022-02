Vírus Corona na Itália e em todo o mundo: notícias de 21 de fevereiro de hoje e boletim de casos do governo

Governo reabre em frente à Liga Green Pass, governo trabalha no roteiro, mas sem aceleração

Quatro dias depois que o primeiro-ministro Mario Draghi convocou os chefes da delegação por ordem do primeiro-ministro Mario Draghi após o acidente em Millborough, um novo processo abalou a maioria, abrindo um novo no Comitê de Assuntos Sociais da Liga. A Frente da Câmara está tentando conspirar com uma emenda para suspender o passe verde a partir de 31 de março, dia em que expira a emergência da epidemia – salvo surpresas. Karachi não é a única a mostrar sinais de agitação. Na esteira do ímpeto da Lego, Silvio Berlusconi pediu uma flexibilização gradual das restrições “com um plano para eliminar gradualmente o passe verde”. Mas o avanço do partido de Matteo Salvini é, acima de tudo, surpreendente porque ocorre em um momento em que o primeiro-ministro ainda está queimando ‘palestra’ para as forças que apoiam sua maioria. No entanto, nada vazou do Palazzo Chiki, e observa-se em silêncio nebuloso o que está acontecendo em Montecitorio, a sessão da Comissão avançando e a maioria perturbada, quase à beira de uma fratura. Em uma nova sessão à tarde, a liga voltou a votar com a oposição, enquanto Fi desistiu de suspender seu passaporte de vacinação no final de março, após as palavras de Knight. A única garantia no Palazzo Chiki é que a confusão não levará às escolhas de Drake para sair da infecção. Aceleração não é esperada. A opinião do primeiro-ministro em conferência de imprensa na passada sexta-feira foi sair da epidemia e controlar “o mais rápido possível” porque é importante e fundamental para “famílias e empresas”. Assim, a partir de agora até 31 de março, a empresa está pronta para trabalhar em um roteiro que permitirá sair gradualmente do controle da epidemia. Quando necessário. Esta semana, foi explicado que embora o trabalho de preparação de documentos estivesse em andamento, não havia salas de controle sobre o assunto. Cada exame deve ser acompanhado de evidências científicas e o CTS estará à frente das decisões tomadas de tempos em tempos.