Um grupo de vigilantes terceirizados que atua no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, em Manaus, paralisou as atividades na manhã desta segunda-feira (21). Em frente ao local, durante um protesto, os trabalhadores denunciaram salários atrasados.

Por volta das 8h, os vigilantes se reuniram em frente ao hospital junto do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus (Sindevam) e anunciaram a paralisação das atividades no local até que o pagamento seja feito aos trabalhadores.

De acordo com o presidente do sindicato, os vigilantes ainda não receberam o salário este mês de setembro, que deveria ser feito no dia 8.

"Todos os meses acontecem atraso de pagamentos, mas esse mês, nem a secretaria de saúde, nem o João Lúcio, nem a empresa deram uma resposta plausível para os trabalhadores. Tentamos reunião com a Secretaria de Saúde, com a empresa e com o órgão. Infelizmente a resposta é que não há previsão para pagá-los", contou.

Por conta da falta de resposta aos trabalhadores, a categoria resolveu paralisar as atividades no hospital.