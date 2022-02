Vem da Rússia! Está chegando em breve. É uma verdadeira bomba de furacão, mau tempo e neve ILMETEO.it

Tempo: Vindo da Rússia! Está chegando em breve. Será um verdadeiro furacão com mau tempo e neve

A bomba meteorológica da Rússia no fim de semana já foi renomeada Carnival Hurricane Para Bomba meteorológica Significa que somos um fenômeno climático Arrependimentos Condições atmosféricas severas pré-existentes são rápidas e severas, eventos frequentemente visíveis e prolongados são grandes e não localizados.

Já renomeado furacão de carnavalMau tempo já está ocorrendo no Mediterrâneo Sexta 25 e Sábado 26 fevereiro Pelo trabalho, primeiro Correntes de mineração do Ártico Inicialmente desce do norte e atravessa os Alpes, como de costume, tanto Vale do RhonA violência provoca Mistral, tanto Portão BoraAtravessar o planalto de Carso muitas vezes, e muitas vezes, era dolorosamente indefeso.

Imediatamente, uma depressão barométrica circula entre o Golfo de Gênova e o Mar Tirreno. Estruturas ruins para nossa península Dentro disso, o vento da tempestade irá girar na direção oposta. Rússia E uma bomba chamada bomba meteorológica será criada.

Imediatamente ventos frios soprarão em direção aos olhos do furacão e fortes chuvas sobre o nordeste e a Toscana tomará a forma de neve entre a Birmânia e Bolonha, e às vezes até no Vêneto, até as planícies da Emilia.

Dentro Fim de semanaEntre Sábado 27 de Fevereiro 28 de Fevereiro Domingo, Mau tempo será intenso em todas as regiões, afetando diretamente as regiões centro-sul e nordeste Ativo rotativo de longa duração e potente.