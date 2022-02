Vem aí o Dia da Liberdade – Corriere.it

para Luigi Ippolito, repórter de Londres

O Reino Unido é o primeiro país a abolir impostos: hoje o discurso do primeiro-ministro à nação

dia chegou Dia da LiberdadeDia livre de Covid na Inglaterra: hoje Boris Johnson

Anuncia o fim das últimas atribuições relacionadas com a epidemia, nomeadamente Dever de quarentena Em caso de swab positivo, a partir de quinta-feira, 24 de fevereiro. Um momento de orgulho, diz o Primeiro-Ministro no Parlamento: Porque a Grã-Bretanha primeiro país um Saia completamente da situação de emergência

Após dois anos de restrições.

À noite, após correspondência com os deputados, Johnson vai falar à nação no que será A última conferência de imprensa Dedicado ao Corona Vírus: explicará o plano de convivência com o Covid, que inclui o fim do trabalho generalizado em casa e Pare para liberar tampões, que até agora foi concedido a toda a população da Grã-Bretanha. A epidemia ainda não acabou – Mosteiro Boris – mas graças à incrível campanha de vacinação estamos um passo mais perto dela De volta ao normal Finalmente restaurando suas liberdades para o povo. No entanto, o primeiro-ministro salientou que acabar com as restrições não significa livrar-se de todas as precauções e apelou para ele. responsabilidade pessoal: Mas é claro que a partir de agora o foco será no comportamento individual e não na compulsão de cima.