Upgrade Gratuito entre Traffic Marketing e Usuários Passivos – Nerd4.life

Nós vimos como Horizonte proibido oeste Estava no centro de uma campanha de marketing realmente agressiva da Sony, estendendo-se entre canais de publicidade bastante tradicionais a iniciativas tão diversas como estar na capa de revistas gerais para o público feminino e estátuas em todo o mundo, mas entre esses movimentos também podemos colocar o famoso atualização gratuita Oferecido pela empresa para mudar da versão PS4 para a versão PS5. A verdade é que esta excelente proposta da Sony teve sobretudo o efeito de proporcionar uma boa imagem da empresa perante o público mais entusiasmado e informado, enquanto os grandes números indicam que a maioria dos utilizadores não. Ele se aproveitou dela, talvez ignorando sua própria existência.

Como habitualmente, todos os desvios a efectuar devem ser efectuados nestes casos: as respectivas vendas referem-se apenas a Reino Unido e é apenas para coordenação física, que na verdade é uma exibição parcial do número total. Como dissemos anteriormente, continuar a falar sobre dados de mercado nessas circunstâncias é quase inútil, mas desde que sejam os únicos dados que temos, fazemos o suficiente, por mais importante que seja para a tendência geral, até prova em contrário.



Horizon Forbidden West, uma cena do jogo

Esses dados nos dizem que a maioria dos usuários prefere Pague mais 10 euros Para o jogo em si, ele ignorou o caminho de atualização gratuita do PS4 para o PS5, mas realmente cheirava assim desde o início, quando Horizon Forbidden West foi discretamente mantido na PlayStation Store a dois preços diferentes, apesar de serem essencialmente duas ofertas idênticas. .

Diante disso, foi fácil entender como seria: dos que compraram a versão digital do PS5, ficou claro que escolheram a versão vinculada (ou seja, a versão que realmente podia ser assistida no PS5), os que não compraram t querem esperar por um upgrade (a impossibilidade de acesso ao download antecipado neste caso), aqueles que preferem obter a caixa com o texto PS5 e muitos que talvez nem saibam que é possível fazer o upgrade, acabaram por atender a iniciativa acima tudo para reprimir a onda curta de controvérsia que surgiu sobre empurrar uma oferta de próxima geração para a franquia “Revolutionary” (além disso, não será repetida) Pardesque. Então, por um lado, havia um jogada inteligente Da Sony, que anunciou a atualização gratuita para manter os usuários experientes em boa forma, mas ainda mantém o preço em dobro percebendo que a maioria dos gamers pode não ter usado, mas por outro lado, há também uma certa negativa geral para os usuários, com todos devido respeito a possíveis ações coletivas que alguns escritórios de advocacia temem.

Como também vimos em outras situações,aumento de preço Um dos jogos da próxima geração que se opôs fortemente à publicidade, foi finalmente aceito de maneira bastante tranquila pela maioria dos usuários. Assim como na maioria dos casos, o aumento de preços de muitos bens de consumo como smartphones e afins foi aceito, mesmo para videogames, o público mostrou que aceita de boa vontade aumentos de preços sem grandes repercussões, o que parece ter surgido. Mesmo no PC com as vendas de Final Fantasy 7 Remake. A mensagem parece bem clara: pelo menos por enquanto, ainda há espaço para os produtores puxarem a corda sem cair em consequências negativas, então veremos como a situação pode se desenvolver ainda mais.

