União Européia. Coldiretti ER: “Não aos alimentos artificiais em vez de bife, porco, salame e mortadela”

“Não só o vinho – como afirma Coldiretti ER – a União Europeia também quer eliminar a promoção da carne e da carne processada, que atinge um setor líder no setor agroalimentar feito na Itália, onde o açougue nacional fornece empregos para cerca de cem mil pessoas e uma fortuna de 20 bilhões. O que Coldiretti denunciou em seu relatório divulgado pelo Conselho de Agricultura e Pescas da UE de 27 nações na segunda-feira 21 Na ordem do dia esteve a apresentação e discussão de um documento conjunto sobre a política de promoção europeia para a Áustria, Bélgica, Bulgária, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Espanha e Hungria.

“Itália – confirma Coldiretti – sob pressão Coldiretti está ativando a frente europeia de 12 países contra a revisão de produtos aceitos na promoção da União Europeia pela Comissão Europeia, que visa excluir certos setores como carnes, carnes processadas e vinhos, considerados perigosos para a saúde”.

“Estamos convencidos de que o Ministro da Agricultura Stefano Patuanelli reconheceu nossas preocupações” confirma o presidente da Coldiretti, Ettore Prandini, que, juntamente com o diretor-geral da cadeia de suprimentos italiana, Luigi Scordamaglia, também enviou uma carta a vários comissários europeus (incluindo o comissário Gentiloni e o comissário Woicjechowski) e membros do Parlamento Europeu que salientam a necessidade de agir imediatamente para evitar a exclusão dos fundos de promoção para setores-chave feitos na Itália.

“A demonização de bifes, costeletas, presunto, salame e mortadela por milhões de trabalhadores europeus coincide claramente com a propaganda da transição para uma dieta exclusivamente global, na qual a comida industrial é candidata a substituir a comida natural”, afirma Brandini.

“É de fato uma profunda contradição que afeta os típicos pequenos produtos tradicionais que precisam de apoio para se tornarem conhecidos no mercado e que estão em perigo de extinção enquanto a ‘carne Frankenstein’ obtida in vitro a partir de células de laboratório foi beneficiada por enormes recursos públicos A própria União Européia em favor de empresas privadas. Por trás do comércio de carne de tubo de ensaio – segundo Coldiretti – estão importantes interesses econômicos e especulações internacionais que visam desestabilizar a dieta agrária global e minar os fundamentos da dieta mediterrânea que a UE defende com palavras.”

“O legítimo compromisso da Comissão Europeia de proteger a saúde dos cidadãos de acordo com Coldiretti não pode ser traduzido em decisões simplistas que correm o risco de criminalizar injustamente produtos individuais independentemente das quantidades consumidas. A dieta diária e certamente não condenando um determinado produto.”

“A Itália – continua Coldiretti – é o país mais rico em pequenos padrões regionais com o risco de estragar produtos com tradições seculares com um impacto devastador na economia, no emprego, na biodiversidade e nas terras onde o celeiro está fechado. sistema composto por animais, prados de forragem, produtos típicos e, acima de tudo, algo de pessoas empenhadas em combater, muitas vezes por gerações inteiras, a migração e o declínio da população”.

Além disso, estes são os setores já duramente atingidos pela emergência da Covid que obrigou ao encerramento de bares e restaurantes que – continua Coldiretti – representam um local privilegiado para o consumo de carne de alta qualidade, enchidos e vinho. Uma provocação à Itália dez anos depois que a UNESCO reconheceu a dieta mediterrânea baseada especificamente em uma dieta variada com massas, frutas, legumes, carnes, azeite extra-virgem e um copo de vinho tradicional tomado à mesa nas refeições regulares. Agora cabe aos italianos – conclui Coldiretti – conquistar o recorde europeu de longevidade.”