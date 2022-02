Ucrânia, Rússia e Estados Unidos da América: Blinkin cancela reunião de Lavrov

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, cancelou sua reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que deveria estar lá na quinta-feira, 24 de fevereiro, para discutir a crise entre a Ucrânia e a Rússia. “Concordei na semana passada em me encontrar com o chanceler russo Sergei Lavrov em 24 de fevereiro para discutir as preocupações de nosso país sobre a segurança europeia. Mas.”A reunião será realizada “somente se a Rússia não invadir a Ucrânia”.“A invasão começou e a Rússia deixou claro sua total rejeição à diplomacia”, explica Blinkin. “Não faz mais sentido continuar nos reunindo neste momento. Consultei nossos aliados e parceiros. Todos estão de acordo.” Lavrov para informá-lo.”

Um retrocesso no dia, marcado por sanções, adotadas pelos Estados Unidos – conforme informado pelo presidente Joe Biden – e pela União Europeia. De Moscou, o presidente russo Vladimir Putin impôs condições à Ucrânia.



Biden – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse: “A Rússia vai pagar um preço muito altoanunciando as sanções de Washington à Rússia que afetam os bancos e “as elites e suas famílias”.

“Ontem, Vladimir Putin reconheceu duas regiões da Ucrânia – Donetsk e Luhansk – como estados independentes. Simplificando, a Rússia anunciou que estava tomando uma grande parte da Ucrânia. Putin autorizou o exército russo a tomar partido nessas áreas. Hoje, ele disse . Essas duas regiões se estendem além das duas. Reconheça-as, elas reivindicam grandes áreas que estão atualmente sob a autoridade do governo ucraniano.”

“Este é o começo de uma invasão russa da Ucrânia. Achamos que a Rússia quer ir mais longe, e espero estar errado. Pode ir para Kiev. Vou começar a impor sanções em resposta, muito além dos passos que estamos tomando. com nossos aliados e parceiros com os quais nos comprometemos em 2014. Se a Rússia prosseguir com sua invasão, estamos prontos para avançar com sanções. País vizinho? É uma clara violação do direito internacional e exige uma resposta clara da comunidade internacional. “

O presidente dos Estados Unidos acredita que “nada no longo discurso de Putin” proferido ontem “sugira interesse na busca genuína do diálogo sobre a segurança europeia. Ele atacou diretamente o direito de existência da Ucrânia e ameaçou indiretamente os territórios que já pertenceram à Rússia, países que agora são democracias e membros da OTAN. Decidi fortalecer a aliança com os países bálticos. A Rússia admitiu que não retirará seu exército da Bielorrússia, em resposta, permitiu a transferência de mais tropas e equipamentos já em Europa para fortalecer nossos aliados no Báltico: Estônia, Letônia e Lituânia. São todos movimentos defensivos de nossa parte. Não queremos lutar contra a Rússia, mas defenderemos todos os territórios da OTAN”, continua. Putin “ameaçou abertamente a guerra a menos que suas exigências fossem atendidas. A Rússia é o agressor neste caso”.

“Os Estados Unidos, com seus aliados e parceiros, continuam prontos para ‘encontrar uma solução’ com diplomacia se as intenções forem sérias. Em última análise, julgaremos a Rússia por suas ações, não por suas palavras. O que quer que a Rússia faça, estamos prontos para responder. com unidade, clareza e convicção. Não defendemos apenas a Ucrânia, mas estamos unidos diante da agressão da Rússia. Queremos defender nossa aliança da OTAN unidos.”

coloque dentro – “Se a Ucrânia obtiver armas nucleares táticas, será uma ameaça estratégica para a RússiaO presidente russo, Vladimir Putin, disse em uma coletiva de imprensa em Moscou: “A Ucrânia, em seu passado soviético, tinha habilidades nucleares muito extensas, em termos de reatores, tecnologia, conhecimento e especialistas. Será muito fácil obter armas nucleares em comparação com países que tem que começar do zero.” Reconhecimento da anexação da Crimeia à Rússia.

Putin disse que a Rússia reconheceu a soberania das regiões de Donetsk e Luhansk de acordo com as fronteiras estipuladas “quando faziam parte da Ucrânia”. Isso significa que Moscou reconheceu muito mais terras do que as repúblicas populares ocuparam desde 2014. “Reconhecemos sua constituição. Nas constituições, as fronteiras são estabelecidas dentro das fronteiras das regiões de Donetsk e Luhansk, na época em que faziam parte da Ucrânia, “, disse Putin.

O presidente concentrou-se na possibilidade de uma Ucrânia com armas nucleares. “Eles não podem enriquecer urânio. Mas trata-se apenas de equipamentos, não é um problema que eles não possam resolver. Quanto aos sistemas de lançamento dessas potenciais armas nucleares, eles têm antigos mísseis soviéticos que podem atingir alvos a centenas de quilômetros de distância”, Putin disse.

“E mesmo se a Ucrânia se equipar com armas nucleares táticas, seria uma ameaça estratégica para a Rússia. Isso é o que consideramos agora. Uma vez que você tem cem quilômetros, então você tem duzentos, então você tem duzentos quilômetros 300. Moscou estará ao alcance de um míssil nuclear. É por isso que levamos isso muito a sério.”

“Eu não disse que após esta entrevista coletiva vamos testemunhar a presença de forças russas nas repúblicas” de Donetsk e Luhansk, disse Putin após uma nova reunião do Conselho de Segurança – como de costume hoje, a portas fechadas. “É impossível prever os cenários, depende da situação no terreno.”

Borel – O “Sanções atingirão duramente a Rússia“Isso é o que o alto representante da UE, Josep Borrell, disse em Paris sobre as medidas que a UE concordou hoje contra Moscou para reconhecer as repúblicas separatistas de Donbass. E Borrell repete, as sanções incluem, entre outras coisas. A dívida soberana da Rússia para nossos mercados financeiros”, medidas que atingirão a” oligarquia e os deputados russos na Duma que votaram para reconhecer as duas entidades, entre outras coisas.

Aumentaremos significativamente as sanções “anti-Rússia”, dependendo do comportamento de Moscou, pois ainda há “muitas questões pendentes” sobre os movimentos futuros do Kremlin.

“Obviamente, as sanções não têm efeitos milagrosos. São prejudiciais e custam dinheiro. Acreditamos que a história não acabou. As sanções não são como um sinal vermelho. Estão prejudicando economicamente.” “Preferimos manter algumas capacidades de dissuasão – acrescenta – para responder às novas medidas da Rússia, e temos muito medo de que existam. Existe um arsenal, devemos acompanhar os acontecimentos.” Nós “acreditamos” que o pacote aprovado representou um “bom equilíbrio” entre a necessidade de um “pacote forte” e a necessidade de “munição reserva”.