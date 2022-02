Troca com Quadrato, voltando completo

Anúncios sobre o mercado de transferências da Juventus com o clube da Juventus ansioso pela próxima sessão de verão, para fortalecer a equipe disponível para Massimiliano Allegri. Aqui estão as últimas notícias sobre Mercado de câmbio Juve relacionado com write-back futuro com adeus Juan Quadrato.

Mercado de câmbio: renovação do Quadrato, situação complexa

A Juventus está trabalhando para planejar a próxima temporada no mercado de transferências e está procurando um lateral-direito que possa ocupar o papel de Juan Guillermo Quadrato.

O acordo colombiano expira em junho de 2022 e o acordo para renová-lo ainda não foi alcançado. Sua partida se abre para uma cena de observação Mercado de transferências do protagonista da Juve na defesa, adicionando um novo lateral-direito para ocupar o lugar de Quadrato.

De acordo com as últimas notícias Mercado de transferências da Juventus, o perfil mais desejado de Massimiliano Alegre é Nelson Cemedo, do Wolverhampton. Ele também jogou pelo Barcelona no passado.

Mercado de câmbio: Semito na Juventus, situação

Semedo pode chegar ao próximo mercado de transferências da Juve? Um dos pressupostos da direção da Juventus no evento de despedida do jogador português Juan Quadrato é que ainda não renovou o contrato.

Nelson Cemedo é o alvo firme da Juventus no próximo mercado de transferências E o agente Jorge Mendes, que tem um bom relacionamento com a Juventus, é a favor das negociações. Esta notícia foi relatada pelo portal do mercado de câmbio espanhol fichajes.net

Mercado Juve: Renovação impedida para Quadrato, Semedo avalia

Pavel Netvet, vice-presidente da Juventus, acompanha de perto o lateral-direito português Semito, que pode substituir o Ju Quadrato no próximo mercado de câmbio, com características semelhantes em termos de impacto físico e diversidade em termos de ataque.

Semedo na Juventus no próximo mercado de transferências Seu contrato termina em 2022 e impedirá a renovação de Juan Quadrato. A colombiana ainda não renovou seu contrato com a Bianconeri, que decidiu adiar as negociações para os próximos meses.

