Por unanimidade de votos o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas reconheceu que o prefeito eleito de Coari, Adail Pinheiro (PP), exerceria o terceiro mandato em 2021, e cassou, na manhã desta sexta-feira (18), o registro de candidatura dele e do vice-prefeito eleito Keitton Pinheiro (PP).

O TRE/AM convocará novas eleições para prefeito no município no período compreendido entre 20 a 40 dias. Foram seis votos a zero a favor da cassação do registro de candidatura do prefeito.

O recurso no TRE foi impetrado pela coligação de Robson Tiradentes, que foi o segundo colocado no pleito e pelo estudante de direito Raione Cabral.

Adail Filho foi reeleito prefeito em 2020, mas sua eleição configurou terceiro mandato no mesmo núcleo familiar, uma vez que antes dele o pai, Adail Pinheiro, ocupou o cargo de prefeito.

Adail Pinheiro, foi cassado no dia 18 de dezembro de 2014, com base na Lei da Ficha Limpa, por contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Adail, pai do prefeito, foi eleito em 2012.

Coari é a cidade do Gás e do Petroléo e é o município mais rico do interior do Amazonas, depois da capital Manaus.