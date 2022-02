Toyota bZ4X na lama com a primeira marca japonesa elétrica. Prova- Corriere.it

Viajamos para a Catalunha para testar o primeiro veículo off-road e off-road Toyota construído na nova plataforma e-TNGA, com tração nas quatro rodas de 217 cv e 450 km de autonomia declarada. Resumindo: o primeiro é bom

Ao longo das estradas interiores da Catalunha, foi Toyota bZ4X não passa despercebido: A impressionante pintura listrada verde e preta atua como um lembrete de que é mais um espécime de pré-série do que uma camuflagem, atraindo os olhos de muitos espectadores. Merece atenção: O novo carro totalmente elétrico da empresa japonesa é um marco na história da gigante automobilísticaTambém ocorre alguns meses depois que o presidente Akio Toyoda expressou dúvidas sobre a velocidade com que alguns governos querem proibir os motores de combustão interna. Nesse sentido, o bZ4X surge não só como um carro novo, mas também como uma confirmação do facto de a estratégia de eletrificação da Toyota se manter a 360 graus.

abordagem multitécnica “As letras B e Z representam Beyond Zero, uma marca registrada de nossa estratégia de eletricidade multi-tecnológica – ele explica a Corriere Motory Luigi Luca, CEO da Toyota Motor Itália – O nosso objetivo é responder às necessidades do cliente que escolhe de acordo com as suas finanças, a possibilidade de recarregar, a utilização real da viatura “, para ir ao encontro das necessidades reais, sem impor uma solução.” Com bZ4X – continua CEO – entramos em todo o setor elétrico com toda a nossa experiência adquirida na área de eletricidade, com 19 milhões de veículos elétricos comercializados.” É apenas o primeiro passo: “A Toyota Motors planeja lançar 30 modelos movidos a bateria até 2030 e atingir 3,5 milhões de vendas de veículos elétricos anualmente em todo o mundo na mesma data”, conclui Luca. READ “O Efeito Cristiano Ronaldo”. Vale 2 bilhões de euros. Além dos objetivos ...

bZ4X: Bom primeiro Enquanto isso, o bZ4X está quase pronto: a bordo Uma das quatro unidades disponíveis na Europa para um teste de conduçãopodemos apreciar muitas qualidades Um carro novo, baseado na nova plataforma e-TNGA Está equipado com uma bateria de 71,4 kWh que garante uma autonomia de 450 km no ciclo WLTP. montagens de teste de carro Tração nas quatro rodas: Isso é possível pela presença de dois motores elétricos montados nos eixos, ambos de 80 kW (total de 217 cv), que juntos geram 336 Nm de torque máximo. Uma versão apenas com tração dianteira e um motor único com 150 kW e 265 Nm de torque máximo também estarão disponíveis no lançamento no mercado. Na estrada, a bZ4X move-se com leveza e precisão, permitindo-lhe traçar trilhos limpos em curvas exigentes: graças à tração às quatro rodas, a boa rigidez do chassis e o centro de gravidade são reduzidos pela posição da bateria, o que compensa em grande parte a inércia do carro não muito leve. O torque instantâneo torna a condução agradável, mesmo que o desempenho não seja muito esportivo: de zero a cem em 7,7 segundos com uma velocidade máxima autolimitada de 160 km/h. Na primeira abordagemo A orientação foi muito precisa (Aguardando um futuro lançamento do Steer-by-Wire), mesmo que seu tamanho compacto possa ser um pouco difícil de se acostumar no início, seguindo uma filosofia que já foi aplicada em carros de outras marcas.

Na lama até os cubos das rodas Depois de tantas curvas em estradas normais em geral, a verdadeira diversão vem quando É hora de ficar enlameado: Num circuito dedicado, acompanhado por treinadores, apreciámos As qualidades off-road do bZ4x, apoiadas por soluções tecnológicas avançadasE a. Este é o caso do Grip Control, um sistema que permite lidar facilmente com subidas irregulares e lamacentas porque ajusta automaticamente a força de cada roda segundo a segundo. Ajustável a cinco velocidades diferentes, com um máximo de 10 km/h, dá a impressão de saber conduzir fora de estrada, quando na realidade não está a fazer nada. Destaca-se também a eficiência do sistema XMODE, que permite ao condutor escolher o modo de condução mais adequado em todas as condições, com configurações personalizadas para neve profunda e lama. Graças a este último, saímos de uma situação embaraçosa em que ficamos atolados na lama até os cubos das rodas e ficamos praticamente bloqueados. O comportamento no chamado “twist” também é excelente, ou seja, em grandes saliências dispostas de forma que deixem duas rodas do chão de cada vez (uma dianteira e outra traseira), onde pudemos estimar como o sistema detecta e bloqueia as rodas que não se tocam e executa as demais da melhor maneira possível. Por fim, destaca-se também o trabalho de isolamento de baterias e propulsão realizado pelos engenheiros da Toyota, o que nos permitiu Mergulhe com um carro elétrico em um poço Ford de 30 cm de profundidade (mas o bZ4x max é de 50 cm).

Informação e entretenimento bZ4X usa a extensão de arquivo A mais recente e poderosa plataforma multimídia da Toyota Com tela sensível ao toque de 12 polegadas de fácil utilização, com sistema de navegação conectado à nuvem que permite planejar sua viagem com as informações mais atualizadas sobre trânsito e estacionamento. Vários sistemas de segurança ativa, todos montados sob a tampa Toyota Safety Sense, que juntamente com a terceira geração fornecem funcionalidade aprimorada para proteger os ocupantes de uma ampla gama de perigos. E, finalmente, o preço: ainda não revelado, mas é razoável supor Pode ser entre 45 mil e 50 mil euros.

