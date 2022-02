TMW – Papel de parede de Vlahovic – Juventus: recompensa de 5 milhões para a Fiorentina apenas por vencer a Liga dos Campeões

Tmw

lá Juventus Pronto para entrar em campo hoje contra Villarreal E faça isso para procurar um sonho. ilusão. Liga dos Campeões. Para esta rodada muito perdida, entrei em tudo em janeiro com dois reforços pesados: no meio-campo Denis Zakaria do Borussia Moenchengladbach e no ataque. Dusan Vlahovic A partir de Fiorentina. Paradoxalmente: depois de longas e complicadas negociações com os dois lados, o fofo rival roxo (pelo menos os homens de conta do clube) terá que fazer… Torcendo pela Juventus na Liga dos Campeões?

Eles dançam 5 milhões de euros

De acordo com o que eu coletei Tuttomercatoweb.comDe fato, há uma peculiaridade nas cláusulas de bônus para a mudança de Vlahovic para Turim. Seu custo é de 70 milhões de euros, e a recompensa total é de 10 milhões de euros. 5 é mais fácil, relacionado ao desempenho individual e da equipe, mas de fácil acesso. 5, por outro lado, é uma aposta. Para ambas as empresas. De fato, a Juventus pagará esses 5 milhões de euros à Fiorentina, mas apenas se vencer a Liga dos Campeões: uma conta alta a pagar, mas que obviamente será reembolsada com toda a renda da mudança e da imagem. Os fãs de Lily, por causa de sua mentalidade estreita, estão claramente esperando por outra coisa. Mas os homens dos Condes da Fiorentina, talvez não…