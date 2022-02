The Masked Singer 2022 Episódio 2 Boletins / Curiosity’s Identity Drago

Se o segundo episódio de Il Cantante Mascherato termina com a eliminação de Aquila, Alba Parietti, e Cavalluccio Marino, Cristina D’Avena, entre o público cresce a expectativa para o terceiro episódio do programa conhecer o desafio entre Drago e Pingiuno que abrirá o terceiro episódio do programa e descobrirá quem está escondido atrás das máscaras candidatas e se não parece haver ceticismo por parte dos jurados e do público quanto à identidade do pinguim. O que leva todas as pistas para Pupo, quanto à identidade de Drago, ainda há muitas dúvidas sobre sua possível identidade. (Ag. Adriana Lavecchia)

Surpresas e transformações no segundo episódio de O cantor mascarado 2022. Felizmente, pode-se dizer. Olhando para isso em geral, o desempenho da noite, até ontem, acabou sendo muito lento. Não podemos ignorá-lo em Boletim Finalembora estes se concentrem principalmente em performances top e flop Um dos personagens mais misteriosos. Vamos começar com a primeira máscara que deixou as canetas no segundo loop.

referir-se ÁguiaNaturalmente Alba Baretti. A showgirl causou uma ótima impressão do ponto de vista do show, mas certamente não foi surpreendente encontrar seu rosto dentro da fantasia. Na verdade, o resultado foi bastante óbvio. 5. grau. O segundo desafiante foi eliminado Cristina DavineA, para uma grande surpresa escondida em uma máscara Cavalo-marinho. Quem teria esperado isso?

O Cantor Mascarado, Episódio Dois Boletins: A Surpresa do Cavalo Marinho… É D’Avena!

Neste caso, porém, Cavalo-marinho Todos surpresos. Ele pensou que Sabrina Salerno poderia estar dentro da fantasia e, em vez disso, encontramos Cristina Davina. Sua decepção com a eliminação é clara: a voz do desenho parecia muito decepcionada com a decisão do público. Punido pelo fato de que em casa, muito provavelmente, a curiosidade para entender quem estava escondido dentro de sua máscara era demais. classe 7 Mas por sua experiência em The Masked Singer.

Entre os picos e o flop em nosso segundo loop, então sol Lua, a máscara desperta muito interesse. Por todas as contas, Malgioglio pode ser o único a usar a roupa misteriosa e, de fato, as pistas vão nessa direção. É fácil e óbvio imaginar onde está a situação. Classificação 6,5. Também há indicação das máscaras que vão concorrer na abertura do Episódio III: Dragão e Pinguim. Se ainda há muita dúvida sobre o primeiro, as pistas que levam ao Pupo crescem no segundo. classe 7 Para ambos, porque sua identidade permanece um mistério.

