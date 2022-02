Teste Portimão, Suzuki e Dixon na sua frente no primeiro dia

O primeiro dia de testes de Irta em Portugal surpreendeu a todos, porque na Moto3, apesar de a Ktm ter se destacado em condições de frio e vento, ninguém atrás da Honda do Leopard o esperava. Tatsu Suzuki Havia dez motos austríacas, nominalmente detalhadas de acordo com todas as marcas inscritas no Campeonato do Mundo, e assim também Gasgas, Husqvarna e CFMoto.

A Suzuki é sempre muito rápida nas voltas rápidas, mas nos próximos dias vai focar-se na velocidade de corrida.

Sem Foggia, que cavalgaria nos últimos dias apenas para manter um pé quebrado, As maiores surpresas foram Moreira e Muñozdois dos juniores entre os cinco primeiros, com o espanhol a terminar em terceiro atrás de Guevara, concentrou-se na ideia de uma surpresa já que entraria no Mundial atrasado a tempo inteiro, dado o limite de idade ainda não atingido.

Falando em idade, faixa hoje como presente para jovens de 18 anos Mateus Bertilum dos estreantes nesta categoria com seu parceiro Elia Bartolini, que apresentará pela primeira vez uma temporada completa.

A equipe da MTA está satisfeita com a Nepa e a Ortola, que finalmente encontraram boas soluções de suspensão. Eles não encontraram a volta voadora, mas ficaram satisfeitos com os passos à frente com tato.