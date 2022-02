Teatro alla Scala, Valery Gergiev (amigo anfitrião de Putin) no lançamento – Corriere.it

Fora Mauricio Giannatasio e Andrea Seneci

Prefeito de Milão: O prefeito supervisor e eu o exortamos a se posicionar contra a guerra, caso contrário a cooperação falhará. Valery Kerkiev, um diretor russo pró-Putin, estreou no La Scala com alguns aplausos “Pu” e “Go Away”. Dama de Espadas no cofrinho até 15 de março. Hoje os pacifistas estão em uma luta sentada

Pepe Salah sacode o palco abaixo Valerie Gergiev: உள்ளது Temos em La Scala temos repetidamente anunciado sua intimidade com o mestre russo Putin, que dirigiu “A Dama de Espadas”. Com o supervisor de teatro Dominic Meyer Pedimos a ele que tome uma posição clara contra essa invasão.

Caso contrário, seremos forçados a abandonar a cooperação.. A ordem do prefeito e da equipe de Piermerini vem na manhã seguinte ao incêndio da Ucrânia, após os bombardeios russos em Kiev e poucas horas após o início do trabalho do russo Tchaikovsky em Piermerini.

Valerie Gergiev O maestro Kerkiev – 66 – anos – estrela da música internacional, um dos principais atores do mundo, mas acima de tudo amigo e apoiador de Vladimir Putin – fez sua estréia na noite de quarta-feira em Piermerini, com o polêmico (com) Alguns gritaram “Pu” e um “Go” da galeria) E foi recebido no final com nove minutos de aplausos. Não há nada comparável ao protesto já anunciado na sexta-feira no Carnegie Hall por posições pró-Putin. O elenco da Ópera Scala inclui Julia Kertseva como Condessa, Alexei Marko como Príncipe Yeletzky e, acima de tudo, Azmik Gregorian, um verdadeiro animal de palco ao lado de Lisa. A Dama de Espadas está em cartaz até 15 de março. Mas a colaboração do La Scala com Gergiev, como observado, corre o risco de terminar após uma operação.



A posição de Salah “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então Declarações devem ser feitas em favor do povo ucraniano, mas muito mais precisa ser feito. Primeiro, temos que fazer mais com o mundo da política, diplomacia e economia”, disse Salah. Mais tarde, ele acrescentou: “Quero entender o que o sistema bancário faz. Os bancos italianos estão sujeitos ao sistema russo, e o importante é entender o quanto a oligarquia russa apoia Putin. O prefeito reiterou: “Tenho discutido com outros colegas que acredito que as declarações e manifestações de apoio ao povo ucraniano são as melhores, mas são necessárias mais. mundo econômico tem que fazê-lo.



Então, em vez disso, a vice-presidente Leticia Morati em um post no Facebook: “Neste momento dramático no coração da Europa, lembro-me do apelo extraordinário e muito superficial do Papa João XXIII aos governantes da terra e a todos os homens bons em 25 de outubro de 1962.”



Presença pacifista O povo da paz se reunirá com uma guarnição na Piazza della Scala esta tarde, A partir das 18h, Cgil foi chamado por Cisl e Uil, Arci, Anpi e Acli. A senha é muito simples: “Sem guerra na Ucrânia”. O artigo 11 da constituição também é indicado no cartaz pedindo um protesto “A Itália rejeita a guerra”. Em meio a alguma controvérsia, pessoas pacíficas se reuniram contra o conflito na Ucrânia e voltaram com um apelo para mostrar a bandeira do arco-íris do lado de fora das varandas. Outra manifestação está prevista no Largo Cairoli na tarde de sábado para o “Milão Contra a Guerra”, organizado pelo signo da sigla. Entre outros, a Rede Coletiva de Estudantes, Rifondazione, il Cantiere são membros. READ Pnrr: os dragões estão determinados a conter a infiltração criminosa - política



